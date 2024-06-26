Создатель Tekken назвал истинную причину гибели серии SoulCalibur и обвинил в этом издателя

Известный японский продюсер и создатель серии файтингов Tekken, Кацухиро Харада, всегда отличался откровенностью. Он — один из немногих разработчиков, который может открыто обсуждать нововведения или спорить с фанатами на самые разные темы. На этот раз Харада решил затронуть серьезную тему — взлет и падение интересного файтинга SoulCalibur.

Tekken и SoulCalibur — оба файтинга выходили под крылом Bandai Namco. Первый по-прежнему сохраняет высокую популярность среди игроков, тогда как второй завершил свою серию в 2018 году после релиза SoulCalibur 6. На гибель этой франшизы повлиял целый ряд факторов, и главной причиной, по словам Харады, стал издатель и его политика. Из команды разработчиков SoulCalibur постепенно уходили ключевые сотрудники на фоне изменений в игровой индустрии и структурных проблем в Bandai Namco, которые также затронули и Tekken.

"Я могу сказать вам, что организационные изменения и лица, принимающие решения в Namco Bandai, имели к смерти SoulCalibur самое непосредственное отношение.

— заявил Харада.

Раньше у серии SoulCalibur был "сильный лидер" и "элитная" группа разработчиков. Долгое время они соперничали с командой Tekken, что способствовало положительной конкуренции для обеих франшиз. Однако со временем многим разработчикам видеоигр пришлось становиться менеджерами по мере продвижения по карьерной лестнице. В результате ключевых сотрудников "отрывали" от их проектов для работы над другими задачами. В этом плане больше всего пострадала именно SoulCalibur. Команда Tekken смогла приспособиться к этим изменениям, потому что многие разработчики совмещали работу над проектами с другими задачами и даже открыто бунтовали против Bandai Namco.

Команда SoulCalibur боролась за выживание (или мне так казалось), особенно среди своих молодых сотрудников. Однако, похоже, им было трудно сохранить свое видение, волю и организационную структуру теперь, когда они больше не находятся в мире, ориентированном на разработку игр, а являются 'командой разработчиков игр, которая является лишь одним из всех предприятий в группе компаний.

Разработчики Tekken фактически стали независимыми, что, по словам Харады, вызвало недовольство руководства издателя.

Нас описывали как группу преступников, поскольку это была единственная группа в Bandai Namco, способная принимать независимые решения.

Возможно, именно волевая позиция разработчиков спасла Tekken от судьбы SoulCalibur. Несмотря на всё, Харада надеется, что у SoulCalibur есть шанс на возрождение. По его словам, в компании ещё есть люди, способные создать продолжение.