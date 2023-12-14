Файтинг SoulCalibur Broken Destiny вышел на PS5 и PS4 как отдельная игра

SoulCalibur Broken Destiny получила переиздание как отдельная игра для PS5 и PS4. Как и многие ретро-игры, выпущенные для современных консолей Sony, Soulcalibur Broken Destiny включает в себя повышающий рендеринг, перемотку назад, быстрое сохранение и пользовательские видеофильтры.

Soulcalibur: Broken Destiny включает оригинальный режим Gauntlet, в котором игроки отправляются в приключение вместе с персонажами Soulcalibur, выполняя по пути различные миссии. Миссии — отличный способ получить боевые знания, приемы и улучшить свои навыки, весело проводя время.

Конечно, ни одна игра Soulcalibur не будет полной без появления гостя, и на этот раз специальным гостем станет не кто иной, как Кратос из серии God of War.

Soulcalibur: Broken Destiny была первоначально выпущена для PSP еще в 2009 году и включает в себя 28 игровых персонажей, причем все обычные бойцы из Soulcalibur IV возвращаются, за исключением приглашенных бойцов из «Звездных войн».