Актриса Baldur's Gate 3 присоединилась к Soulframe - она озвучит императрицу Элдвейла

женнифер Инглиш, получившая широкое признание за роль Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и Маэль в Clair Obscur: Expedition 33, стала частью команды разрабатываемого проекта Soulframe. Во время недавнего стрима создатели игры раскрыли, что актриса озвучит персонажа по имени Алора — загадочную императрицу Элдвейла.

Инглиш поделилась необычной историей: по её словам, однажды ей приснилась фея, которая попросила одолжить ей голос. Актриса призналась, что этот сон показался ей символичным, учитывая работу над новым персонажем.

Подробностей об Алоре пока крайне мало. Команда Soulframe сообщила, что расскажет о ней позже, в будущих материалах о создании игры. Сейчас проект находится в стадии тестирования: после периода открытого доступа разработчики вновь перешли на выборочную выдачу приглашений.

Летом студия сообщила о значительных улучшениях — обновлённом ИИ противников, новом оружии и доработанных персонажах. Однако точная дата выхода Soulframe всё ещё остаётся неизвестной, что только подогревает интерес к проекту и его растущему актёрскому составу.