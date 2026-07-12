Авторы Soulframe переосмыслили систему морали, вдохновившись KOTOR и BioShock

На TennoCon 2026 студия Digital Extremes раскрыла новые подробности о Soulframe — бесплатной фэнтезийной экшен-RPG. Главным анонсом стало сюжетное дополнение Warsongs, которое представит новую систему развития Vadagar Pact с более мрачным стилем игры.

Используя особую субстанцию Ichor, игроки смогут открыть альтернативный набор способностей, включая взрывающийся бумеранг, атаки щупальцами и призыв разрушительного табуна ездовых существ. При этом изменится не только геймплей, но и интерфейс персонажа, который получит «осквернённый» стиль.

Разработчики признались, что при создании этой системы вдохновлялись моральным выбором из Star Wars: Knights of the Old Republic и историей Маленьких Сестричек из BioShock. Однако в Soulframe не будет жёсткого разделения на добро и зло — игроки смогут свободно экспериментировать с разными путями развития, не блокируя себе контент.

Кроме того, в игре появятся ездовые животные, рыбалка, новый босс Mendicant Reinbreaker и сюжетный персонаж Tempest Bayor, которого озвучил Бен Старр, известный по Final Fantasy XVI и Clair Obscur: Expedition 33.

Также Digital Extremes вновь открыла доступ к ранней версии Soulframe Preludes. Все, кто зарегистрируется на официальном сайте до конца 12 июля, получат постоянный доступ к текущей сборке игры.