Digital Extremes активно работает над оптимизацией Soulframe - разработчики полагаются на советы и отзывы игроков

Разработчики из студии Digital Extremes, подарившие нам популярный экшен Warframe, продолжают активную полировку своего нового фэнтезийного проекта в открытом мире Soulframe. В интервью изданию AUTOMATON менеджер команды Тейтум Райан подробно рассказал о текущем состоянии пре-альфа версии инпы и объяснил, как постоянный диалог с игроками помогает кардинально улучшать проект задолго до официального релиза.

По словам Райана, ранний анонс позволил авторам применить «подход, ориентированный в первую очередь на комьюнити». Разработчики выстроили максимально оперативный цикл выпуска обновлений. По его словам, зачастую студия выпускает по два-три корректирующих патча уже на следующий день после крупного апдейта, сразу реагируя на отзывы тестеров в Discord.

Главным примером влияния игроков стала полная переработка боевой системы. После первых публичных демонстраций Soulframe в 2024 году пользователи раскритиковали сражения за неотзывчивое управление, медлительные анимации и неестественное скольжение персонажей по земле. Команда приняла критику и развернула вектор разработки на 180 градусов. Как итог, механику ближнего боя пересобрали с нуля, внедрив динамичную систему баланса и парирования Temper.

Среди других ключевых изменений, внедренных благодаря тестерам:

Изначально игроков выбрасывали в бескрайний открытый мир без подсказок. Прислушавшись к жалобам, авторы ввели систему «Предков» — древних духов, обучающих основам крафта, боя и раскрывающих лор забытого прошлого.

Разработчики изменили механику лута, добавив возможность находить разнообразное готовое оружие со случайными характеристиками прямо во время исследования локаций, а не только крафтить его с нуля на базе.

Система магических наручей, определяющих боевой стиль героя, пополнилась темным пактом Вадагар. Он позволяет герою временно принять часть окружающей мир скверны ради получения разрушительных способностей, не навязывая при этом перманентный выбор стороны.

На данный момент Soulframe находится на стадии закрытого тестирования на ПК, а в будущем Digital Extremes планирует перенести оптимизированную версию игры с полноценным релизом и на консоли.