Экшен-RPG Soulframe от разработчиков Warframe получила страницу в Steam и ранний доступ для основателей

Официально игра ещё не вышла, но вы уже можете начать играть в Soulframe, находящуюся в разработке экшен-RPG от создателей популярной Warframe. Также открыта страница в Steam, где вы можете следить за новостями о релизе.

Как было объявлено на официальном форуме, наборы основателей для неё уже доступны, так что вы можете приобрести её, чтобы получить доступ к игре пораньше. Однако это недёшево: все три персонажа, похоже, стоят 84,99 долларов вместе с ними и 24,99 долларов по отдельности, плюс к ним целый набор дополнительных материалов. После релиза, как и в Warframe, игра будет бесплатной.

Креативный директор Джефф Крукс сказал:

Warframe не была быа так популярна 12 лет спустя без тех, кто поддерживал нас на начальном этапе. Основатели Soulframe — это то, как мы закладываем основы для будущего. Мы достигли той стадии развития, когда можем приветствовать людей, которые помогут превратить эти корни в прочный фундамент и построить с нуля то, чего мы все ждали и на что надеялись. Мы обещаем продолжать служить этому новому сообществу столько, сколько оно нам позволит, и пронизывать темы искупления и надежды каждым аспектом Soulframe. Спасибо, что присоединились к нам.