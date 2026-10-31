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Soulframe TBA
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
6.8 102 оценки

Фэнтезийная Soulframe готовится к новому этапу - авторы Warframe показали тизер Open Preludes

GameTrailers GameTrailers

Разработчики из Digital Extremes, известные по Warframe, представили короткий тизер Soulframe, своего нового фэнтезийного экшена. Ролик посвящён этапу Open Preludes, который стартует уже 6 ноября 2026 года.

Soulframe заметно отличается от научно-фантастической Warframe. Вместо космических сражений игроков ждёт сказочный мир, тесно связанный с природой, древней магией и загадочными существами. Особое внимание уделяется ближнему бою, исследованию окружения и взаимодействию с обитателями этого мира.

Open Preludes станет следующим этапом развития проекта и откроет его для более широкой аудитории. До этого Soulframe можно было опробовать в рамках ограниченного предварительного тестирования.

Игра создаётся для PC. Страница Soulframe уже появилась в Steam, где её можно добавить в список желаемого.

Трейлеры 11
17
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Calvariam

Анимации топорные у персонажей, почему нельзя макап записать нормальный? Сразу дешманом отдаёт, только графон приятный и шкурки.

5
JohnyKitamao

сколько можно? она когда выйдет уже будет устаревшей 10 раз

и страница уже сто лет у нее есть в стиме, и уже играть можно было в бетку

1
Ghost_God

Уже и позабыл об этой игре.

1
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