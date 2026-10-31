Фэнтезийная Soulframe готовится к новому этапу - авторы Warframe показали тизер Open Preludes

Разработчики из Digital Extremes, известные по Warframe, представили короткий тизер Soulframe, своего нового фэнтезийного экшена. Ролик посвящён этапу Open Preludes, который стартует уже 6 ноября 2026 года.

Soulframe заметно отличается от научно-фантастической Warframe. Вместо космических сражений игроков ждёт сказочный мир, тесно связанный с природой, древней магией и загадочными существами. Особое внимание уделяется ближнему бою, исследованию окружения и взаимодействию с обитателями этого мира.

Open Preludes станет следующим этапом развития проекта и откроет его для более широкой аудитории. До этого Soulframe можно было опробовать в рамках ограниченного предварительного тестирования.

Игра создаётся для PC. Страница Soulframe уже появилась в Steam, где её можно добавить в список желаемого.