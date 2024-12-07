На новом стриме Soulframe разработчики продемонстрировали компаньонов, новый социальный хаб и многое другое

Digital Extremes провела стрим, на котором были показаны некоторые функции, которые игроки могут ожидать в Soulframe Preludes (Pre-Alpha) в декабре. Функции включают призыв компаньонов, социальный хаб для игроков, механику опасностей окружающей среды и многое другое. Те, кто заинтересован в полном стриме, могут посмотреть его ниже, где они подробно рассказывают о функциях, которые можно ожидать в декабре. Если вы не хотите смотреть все, есть небольшой тизер-трейлер, демонстрирующий некоторые функции, которые можно ожидать, такие как новый Omen Beast и ездовой волк.

Разработчики упомянули некоторые обновления, которые будут доступны в декабре, что обеспечивает новый уровень сложности игры, а также добавление некоторого знакомого контента, который был представлен на TennoCon 2024. Наличие социального хаба в такой игре всегда полезно, и вы можете увидеть его в Warframe. В Soulframe вы сможете испытать первый игровой социальный хаб под названием Silent Rose Cave. В этом социальном хабе игрокам будет предоставлена ​​возможность общаться с NPC и узнавать их получше, принимать новые побочные квесты для выполнения, а также возможность встретиться с другими посланниками, с которыми вы, возможно, захотите объединиться, прежде чем отправиться в следующее приключение.

Кроме того, вы сможете присоединиться к охоте в новой Fable от Orengall, где вам будет предоставлена ​​возможность заключить новый договор с волком. Если вы из тех, кто любит испытывать групповой контент и проходить подземелья, теперь у них будет дополнительный уровень сложности. Хотя вы, возможно, обнаружили, что подземелья были немного лёгкими в прошлом, теперь в них будут новые опасности окружающей среды, такие как кислота или яд на полу. Будут дополнительные испытания, с которыми вам придётся столкнуться, и это изменит то, как вы будете перемещаться по подземелью.

Наконец, создание персонажа Посланника, которое было продемонстрировано на TennoCon 2024, теперь будет доступно и играбельно для тех, кто хочет добавить свой собственный штрих к своему посланнику. Конечно, с таким обширным обновлением будут и другие улучшения качества жизни от членов сообщества, которые уже играли в игру. Это включает в себя исправление пользовательского интерфейса боевого дерева и переработку системы зелий в Soulframe Preludes.