Новый трейлер Soulframe на Summer Game Fest раскрыл императрицу Алоры и показал мрачный мир природы против машин

На Summer Game Fest студия Digital Extremes представила новый трейлер фэнтезийного экшена Soulframe, сделав акцент на одном из ключевых персонажей будущей игры — императрице Алоре. Героиню вновь сыграла Дженнифер Инглиш, известная по своим отмеченным наградами ролям и получившая признание на The Game Awards и BAFTA.

Свежий ролик позволил лучше взглянуть на атмосферу Soulframe — проекта, который заметно отличается от Warframe более медленным темпом, упором на исследование мира и темами природы, возрождения и духовного наследия. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по земле Алка, восстанавливая разрушенные территории и помогая осквернённым Зверям-Предзнаменованиям.

Судя по трейлеру, Digital Extremes продолжает делать ставку на необычное сочетание магии, ближнего боя, скрытности и исследования. Особое внимание уделяется противостоянию природы и промышленности — мотиву, который всё чаще становится центральной темой современных фэнтезийных игр.

Разработчики также напомнили, что уже сейчас игроки могут познакомиться с проектом через альфа-версию Soulframe Preludes. Доступ к тестированию распространяется постепенно, а весь достигнутый прогресс сохранится до полноценного релиза. Такой подход выглядит весьма привлекательным для поклонников раннего участия в развитии игры и позволяет сообществу напрямую влиять на её будущее.

Новый трейлер не раскрыл дату выхода Soulframe, однако показал, что проект продолжает уверенно развиваться. Для Digital Extremes это одна из самых амбициозных новых франшиз за последние годы, а для поклонников фэнтезийных RPG — один из самых любопытных проектов, за которым определённо стоит следить.