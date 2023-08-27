Полчаса геймплея, трейлер и скриншоты Soulframe ©

На сегодняшней TennoCon 2023 компания Digital Extremes впервые показала геймплей Soulframe со множеством боев и исследованием. Помимо этого, мы получили новый трейлер "Прелюдия", а также множество скриншотов.

В ходе презентации стало немного известно об элементах RPG, которые появятся в Soulframe. Разработчик объяснил, что набор навыков в Soulframe разделен на три статы, называемые добродетелями: Храбрость, Дух и Грация, которые основаны на характеристиках бойца, мага или ассасина, встречающихся в подобных фэнтезийных RPG-играх.



В ходе углубленного изучения геймплея была затронута тема работы инвентаря. Помимо оружия и одежды, у игроков будет слот для сбора душ. В Soulframe у посланника (которым управляет игрок) забрали душу и сердце, и единственный способ получить постоянные навыки - воссоединиться со своими предками и собрать их души.



Одной из самых интересных особенностей Soulframe, как и Warframe до нее, является возможность плавного переключения классов. В Soulframe эта функция называется "Пакты", и каждый из них предлагает три различных преимущества; Digital Extremes продемонстрировала в демоверсии только два: Fey и Ode Tempest.

Дата выхода Soulframe пока не определена, но подтверждено, что игра выйдет на ПК и консолях текущего поколения.