Создатели Soulframe раскрыли подробности следующего обновления, которое выйдет совсем скоро

Недавно Digital Extremes провела ежемесячный девстрим Soulframe, посвящённый последнему обновлению Soulframe Preludes для текущего закрытого предварительного альфа-тестирования. После закрытой презентации на TennoCon в июле девятый девстрим Soulframe позволил подробнее рассмотреть новое Сказание, функции и улучшения, которые станут бесплатными для игроков на ПК в конце этого месяца.
Старший менеджер по сообществу Сара Асселин сказала:
В основе Soulframe всегда лежали возрождение и искупление. «В «Сказании Бромиуса» Посланники столкнутся с порчей Оде'на в её самой яркой форме. Они своими глазами увидят её последствия, как даже миролюбивые жители Будфолка меняются местами… и всё же надежда остаётся.
Посланники спустятся в Нис'унс, в чрево зверя, чтобы противостоять гниению в самом его корне. Изменения всегда возможны и происходят постепенно. Мы хотим, чтобы Soulframe отражал это во всех аспектах, пока игроки исследуют мир, который мы создаём вместе с ними.
Основные моменты стрима Soulframe:
- 11-е обновление Preludes выйдет в конце этого месяца и будет бесплатным на ПК для владельцев Soulframe Preludes. 11-е обновление будет включать полную версию «Сказания о пустынном медведе» и предложит игрокам отправиться в глубины Нитаунса, кишащие новыми врагами, чтобы восстановить осквернённого Зверя Предзнаменования, Бромиуса.
- Завершив «Сказание о пустынном медведе», игроки смогут создать новый Ковенант, способности которого вдохновлены «зелёной профессией» Бромиуса. Игроки смогут выковать пушистый, но устрашающий комплект доспехов, а также клинок, похожий на когти, и щит-приманку, символизирующий бурную природу борьбы Бромиуса.
- Крысиная ведьма, Верминия, приносит несколько улучшений и новых функций, включая восемь новых вариантов развития, которые открывают возможности трансмогрификации и настройки цвета брони.
- Каждая из стартовых фракций — Дети Альки, Клан Королей и Безмолвная Роза — теперь будет иметь уникальный стартовый комплект брони, доступный в зависимости от выбора, сделанного в начале вашего путешествия в Soulframe.
- Скоро выйдут две новые песни, обе из сборника Waste Bear's Fable: «Song of Waste» уже доступна на YouTube, а «Song of Growth» выйдет вместе с 11-м обновлением в конце этого месяца. Саундтрек Soulframe станет доступен на основных музыкальных стриминговых платформах в конце этого года.
Хорошо, пусть добавляют контента, а то вообще делать нечего было и одинаковые враги.