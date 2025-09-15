Создатели Soulframe раскрыли подробности следующего обновления, которое выйдет совсем скоро

Недавно Digital Extremes провела ежемесячный девстрим Soulframe, посвящённый последнему обновлению Soulframe Preludes для текущего закрытого предварительного альфа-тестирования. После закрытой презентации на TennoCon в июле девятый девстрим Soulframe позволил подробнее рассмотреть новое Сказание, функции и улучшения, которые станут бесплатными для игроков на ПК в конце этого месяца.

Старший менеджер по сообществу Сара Асселин сказала:

В основе Soulframe всегда лежали возрождение и искупление. «В «Сказании Бромиуса» Посланники столкнутся с порчей Оде'на в её самой яркой форме. Они своими глазами увидят её последствия, как даже миролюбивые жители Будфолка меняются местами… и всё же надежда остаётся.



Посланники спустятся в Нис'унс, в чрево зверя, чтобы противостоять гниению в самом его корне. Изменения всегда возможны и происходят постепенно. Мы хотим, чтобы Soulframe отражал это во всех аспектах, пока игроки исследуют мир, который мы создаём вместе с ними.

Основные моменты стрима Soulframe: