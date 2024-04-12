Для выживача Soulmask пройдёт ограниченное по времени глобальное открытое бета-тестирование 1 мая

В Soulmask, грядущей эпической игре о выживании в открытом мире от Qooland Games, с 1 по 10 мая в Steam будет доступен крупномасштабный глобальный игровой тест, где игроки смогут попытать счастья в выживании и доминировании.
Soulmask — это содержательная игра-песочница с открытым миром, в которой представлен реалистичный мир и задачи выживания, а также три отличительные особенности игрового процесса: маски, динамические соплеменники и управление племенем, а также разнообразная боевая система, основанная на физике.
Геймплей маски лежит в основе Soulmask. Маски дают вам возможность управлять большинством NPC в игровом мире — овладевать ими, завладевать их телами и превращаться в кого угодно. По ходу игры вы сможете обнаружить больше масок, воплощающих дух древних героев, чтобы разблокировать множество различных способностей. Используйте дар бессмертия, ходите среди врагов, скрывающихся в тенях, стреляйте самонаводящимися ракетами с невероятной точностью и многое другое.
В Soulmask вы можете нанять до 20 соплеменников, чтобы создать собственное племя. Каждый соплеменник уникален и обладает ярко выраженной индивидуальностью. Вы можете нанять кровожадных воинов, ловких охотников, гениальных мастеров… или пьяного, ленивого алкоголика. Soulmask предлагает мощный ИИ и командную поддержку, что позволяет с высокой степенью свободы настраивать и управлять рабочим процессом членов клана: сельское хозяйство, сбор урожая, конвейерное производство, патрулирование базы, автоматический ремонт и даже обслуживание. Все может быть автоматизировано и настроено вами.
Soulmask также предлагает разнообразную боевую систему, основанную на физике, для игроков, которые любят сражаться. В игре представлено 8 типов оружия и 67 навыков, что позволяет игрокам настроить свой собственный стиль боя. Например, копье в Soulmask имеет до 8 специальных навыков, которые можно изучить случайным образом и использовать как оружие дальнего боя, чтобы притягивать врагов ближе, или как оружие ближнего боя, чтобы пронзить сердца врагов!
Выглядит так, будто вдохновлялись Конанэкзайл, но с магическими способностями и вроде анимации боевки получше. А вместо рабов будут "соплеменники", теперь это так называется)
Женские персонажи довольно сисястые, кстати, не уродины.
Отправьте лучше заявку на playtest Serum, через 2 недели будет: