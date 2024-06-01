ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Soulmask 31.05.2024
Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
6.7 30 оценок

Экзотическая ролевая игра на выживание с открытым миром Soulmask пользуется успехом в Steam

butcher69
Новости

Разработчики Soulmask могут быть по-настоящему довольны своей работой. Ролевая игра дебютировала только вчера, а уже успела попасть на вершину мирового списка бестселлеров Steam, став новым хитом для платформы Valve. Стоит отметить, что игра появилась в раннем доступе раньше благодаря отличному приему открытого бета-тестирования.

На данный момент игра получила менее 1 000 отзывов в Steam, но они в подавляющем большинстве положительные. В 709 отзывах почти 83 % хвалят последнюю работу студии CampFire.

В настоящее время в Soulmask одновременно играют 18 678 игроков (по данным SteamDB), что является текущим рекордом. Однако не стоит слишком привязываться к этой цифре, так как она регулярно колеблется.

Разработчики заверили, что игра может подарить 500 часов геймплея, если игроки захотят детально изучить открытый мир и выполнить все доступные квесты. В настоящее время у вас есть возможность приобрести эту новинку со скидкой, если вы хотите сами оценить ее геймплей. В рамках Фестиваля творчества и выживания в открытом мире вы можете приобрести Soulmask за 1259 рублей до 3 июня.

Пока неизвестно, как долго игра будет находиться в раннем доступе. До объявления официальной даты релиза желающие могут поиграть в нее на ПК в одиночном или сетевом многопользовательском режиме.

1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Егор Бурдулюк

Рекомендую, очень приятная игрулька

0
Snake2105

В Демо-версию играл, показалась не плохой, очень большой выбор при создании персонажа

0