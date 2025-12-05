Мифический Египет и божественные силы в дебютном трейлере дополнения Shifting Sands для Soulmask

Студия-разработчик Soulmask представила трейлер дополнения Shifting Sands в рамках шоу PC Gaming Show: Most Wanted, а также озвучила сроки выхода как полной версии игры, так и самого DLC. Трейлер продолжительностью две минуты погружает игроков в яркий древний мир, наполненный сияющими глифами, стайами журавлей и уникальными транспортными средствами, создаваемыми самим игроком.

В дополнении Shifting Sands игрокам предстоит восстанавливать фрагменты корабля, разбитого богами, и строить город в небе, чтобы возродить умирающую цивилизацию. Помимо строительства, игровой процесс включает сражения с боссами: ненасытными гигантскими псами и крокодилоподобными чудовищами, каждое из которых требует стратегии и мастерства.

Особое внимание уделено могущественным маскам, оставленным египетскими богами — Собеком, Анубисом, Амоном-Ра и Гором. Надев их, персонаж получает божественные силы, открывающие новые возможности в боях и исследовании. Shifting Sands предлагает глубокую систему крафта, исследования мира и стратегическое планирование, делая каждое приключение уникальным.

Ранний доступ к Soulmask уже доступен в Steam, однако полный релиз игры и дополнения Shifting Sands запланирован на весну 2026 года. Разработчики рекомендуют добавить проект в список желаемого, чтобы не пропустить новые обновления и анонсы. Soulmask сочетает survival-элементы с богатой мифологической атмосферой, а Shifting Sands расширяет игровой опыт, погружая в мифический мир Древнего Египта с эпическими битвами и стратегическим строительством.