Миллион копий и режим для строителей: Soulmask делает шаг от хардкора к комфорту

Выживалка в открытом мире Soulmask преодолела важную отметку — игра разошлась тиражом более миллиона копий в раннем доступе. Для проекта, который долго оставался нишевым, это уже серьёзный показатель, особенно на фоне высокой конкуренции в жанре survival.

Вместе с этим разработчики представили обновление, которое заметно смещает акцент геймплея. Главная новинка — свободный режим, ориентированный на тех, кто больше любит строительство и развитие базы, чем постоянную борьбу за выживание. Здесь снизили штрафы за смерть, упростили работу с чертежами и сделали прогресс менее стрессовым. По сути, игра впервые открыто признаёт: не все игроки приходят за хардкором.

Дополнительно изменили боевую систему — часть боссов стала проще, что должно сгладить резкие скачки сложности. Это типичный, но важный шаг для игр раннего доступа: удержать новых игроков часто важнее, чем сохранить «идеальную» сложность для ветеранов.

Также переработали интерфейс, сделав взаимодействие с системой более удобным. И это, пожалуй, одна из самых недооценённых, но критически важных частей — в таких играх именно UI часто решает, останется ли игрок надолго.

В целом Soulmask постепенно меняет позиционирование: от сурового survival-опыта к более гибкой песочнице, где можно выбрать собственный стиль игры. И, судя по миллиону проданных копий, такой компромисс аудитория принимает довольно охотно — пусть даже ценой части первоначального хардкора.