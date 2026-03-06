Новый трейлер Soulmask раскрыл дату выхода из раннего доступа и показал египетское дополнение Shifting Sands

Soulmask покидает ранний доступ c выходом версии 1.0 и египетского DLC Shifting Sands для Soulmask — приключенческой игры на выживание в открытом мире, разработанной студией CampFire Studio. С выходом версии 1.0 игроки получат доступ к набору новых функций и улучшений, включая режим Unlimited Build Mode, систему улучшений племени (Tribe Upgrade System) и многое другое.

Также на подходе египетское дополнение Shifting Sands, которое позволит игрокам использовать силу египетских богов, где египетская мифология сталкивается с инопланетными технологиями.

Версия 1.0 и DLC Shifting Sands для Soulmask выйдут 10 апреля на ПК (Steam и Epic Games Store).