Soulmask 31.05.2024
Адвенчура, Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.4 294 оценки

Новый трейлер Soulmask раскрыл дату выхода из раннего доступа и показал египетское дополнение Shifting Sands

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Soulmask покидает ранний доступ c выходом версии 1.0 и египетского DLC Shifting Sands для Soulmask — приключенческой игры на выживание в открытом мире, разработанной студией CampFire Studio. С выходом версии 1.0 игроки получат доступ к набору новых функций и улучшений, включая режим Unlimited Build Mode, систему улучшений племени (Tribe Upgrade System) и многое другое.

Также на подходе египетское дополнение Shifting Sands, которое позволит игрокам использовать силу египетских богов, где египетская мифология сталкивается с инопланетными технологиями.

Версия 1.0 и DLC Shifting Sands для Soulmask выйдут 10 апреля на ПК (Steam и Epic Games Store).

Комментарии:  4
Лидер Мур

наконец-то, ток цены нету, не могут определиться что-ли? ( я про длс )

1
Hroum95

Хорошо, что так. В новостях отписывались, что хотят успеть выпустить до следующего китайского нового года, видимо, комьюнити надавило.