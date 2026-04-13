Патч меняет правила боя: в Soulmask починили баги и обновили PvP

Разработчики Soulmask выпустили новый патч, направленный на повышение стабильности и устранение критических ошибок, а также пересмотр некоторых механик PvP.

Одной из ключевых проблем было некорректное подключение через список сыгранных серверов — игроков могло перенаправлять не туда. Теперь ошибка устранена. Также исправлен баг, связанный с ручным крафтом на верстаке, из-за которого предметы создавались неправильно.

Изменения затронули и управление: клавишу пропуска диалогов перенесли с End на Left Shift, сделав её более удобной. В PvP-режиме на карте Shifting Sands вновь разрешили использование планера, что заметно расширяет тактические возможности и мобильность игроков.

Кроме того, исправлены ошибки с отображением флагов кораблей и взаимодействием с ними, а также устранены проблемы с атаками построек в зоне костра. Разработчики отдельно подчеркнули улучшения локализации и правки текстов.

Обновление делает игровой процесс более стабильным и честным, особенно в напряжённых PvP-сражениях.