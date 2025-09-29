Soulmask выйдет из раннего доступа в конце этого года вместе с DLC в сеттинге Древнего Египта

Soulmask наконец-то покидает ранний доступ. Полная версия 1.0 выйдет в конце этого года, и вместе с ней — крупное дополнение Shifting Sands, переносящее игроков в мир Древнего Египта, наполненный мифами и мистикой.

Изначально игра знакомила нас с джунглями майя, где герой спасался от человеческого жертвоприношения и находил маску, дарующую власть над другими людьми. С её помощью можно создавать кланы, назначать им задачи — от добычи ресурсов до ремесла, что делает проект необычной смесью симулятора выживания и стратегии управления.

Однако Shifting Sands открывает совершенно иную главу. В поэтичном трейлере с PC Gaming Show Tokyo Direct показали, как цивилизация Древнего Египта предстает не исторической, а словно вырванной из конспирологических теорий. Здесь пирамиды парят в небесах, а солнечные баржи летают благодаря антигравитационной технологии. Игроки смогут принимать облик Гора, Анубиса и других богов, чтобы обрести их силы и исследовать новые пустынные просторы.

От примитивных камней и палок до мистических крыльев и божественных способностей — путь в Soulmask стал куда масштабнее. Финальный релиз и DLC выйдут одновременно в конце 2025 года, а пока игра доступна в раннем доступе в Steam.