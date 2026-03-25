Если бы у Resident Evil и The Walking Dead был ребенок - состоялся анонс Souls of the Dead

Всем привет! Хочу поделиться поделиться анонсирующим трейлером своего проекта — Souls of the Dead.
Я вырос на такой классике, как Resident Evil, Left 4 Dead и Silent Hill. Но как игроку и фанату жанра мне всегда чего-то не хватало. В большинстве игр про зомби мертвецы — это просто «губки для пуль». Вы стреляете в тело, они падают, вы бежите дальше.
Мне же всегда хотелось передать то самое специфическое чувство паранойи из «Ходячих мертвецов». Помните те моменты, когда герои убивают врага, поворачиваются спиной, а через пару минут он уже бредет за ними, потому что они его не добили?
Как работает механика:
В основе игры лежит динамическая система заражения. Если вы убили врага-человека (или он погиб сам), но при этом его мозг остался цел — он неминуемо встанет. Это создает ту самую тактическую дилемму: проверить трупы, чтобы «закрепить» результат, или пойти дальше, рискуя получить противника за спиной.
О чем вообще игра?
Несмотря на акцент на боевке (огнестрел, ближний бой и добивания), для меня важен подтекст. Сюжет Souls of the Dead — это история об идентичности. Весь современный мир — это бутафория из чужих мнений и социальных ожиданий. Но что останется от человека, когда эта декорация рухнет? Герой проходит путь от навязанных идеалов к поиску собственного «Я» среди мертвецов.
Коротко о проекте:
- Жанр: Survival horror от третьего лица.
- Визуальный стиль: Реализм.
- Боевая система: Тактические удары, огнестрел и ближний бой.
- Ресурсы: Система поиска и крафта.
- Противники: Люди (NPC) и зараженные.
- Особенность: Динамическая система превращения людей в мертвецов. Окончательно уничтожить противника можно, только повредив голову.
- Режимы: Одиночное прохождение и полноценный кооператив.
Что дальше?
Впереди предстоит еще много работы: сейчас я завершаю работу над прототипами локаций, после чего сосредоточусь на подготовке играбельной демоверсии.
Если проект вас заинтересовал, буду крайне благодарен за поддержку вишлистом — это очень помогает. Всем добра!
Буду рад услышать ваше мнение, как вам механика оживающих мертвецов без хедшота?
Выглядит бюджетно и пососно. Даже ролик не стал до конца досматривать, когда увидел местные анимации.😄
"от третьего лица"
Для меня это убивает иммерсию и перечеркивает все плюсы. Очень надеюсь, что появится вид от первого лица.
Да и еще стелс. Хорроры без необходимости хотя бы иногда скрываться / избегать врагов, абсолютно нестрашны и неинтересны. А нестрашный хоррор, это плохой хоррор.
Даром не надо)) Зачем вообще люди тратят своё время и ресурсы на такие проекты, ради чего?
Скорее выкидыш, а не ребенок. Таких наборов ассетов со стоковыми анимациями наверное миллион вышло, игрой это сложно назвать.
Если ты не гений, который не умеет одновременно в левелдизайн, звук, программирование и тд. на хорошем уровне, то зачем это делать? Начинать нужно с простого, в Стиме полно успешных игр в которых есть только интересный геймплей, большего и не нужно.
Демо будет?