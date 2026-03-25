Если бы у Resident Evil и The Walking Dead был ребенок - состоялся анонс Souls of the Dead

Всем привет! Хочу поделиться поделиться анонсирующим трейлером своего проекта — Souls of the Dead.

Я вырос на такой классике, как Resident Evil, Left 4 Dead и Silent Hill. Но как игроку и фанату жанра мне всегда чего-то не хватало. В большинстве игр про зомби мертвецы — это просто «губки для пуль». Вы стреляете в тело, они падают, вы бежите дальше.

Мне же всегда хотелось передать то самое специфическое чувство паранойи из «Ходячих мертвецов». Помните те моменты, когда герои убивают врага, поворачиваются спиной, а через пару минут он уже бредет за ними, потому что они его не добили?

Как работает механика:

В основе игры лежит динамическая система заражения. Если вы убили врага-человека (или он погиб сам), но при этом его мозг остался цел — он неминуемо встанет. Это создает ту самую тактическую дилемму: проверить трупы, чтобы «закрепить» результат, или пойти дальше, рискуя получить противника за спиной.

О чем вообще игра?

Несмотря на акцент на боевке (огнестрел, ближний бой и добивания), для меня важен подтекст. Сюжет Souls of the Dead — это история об идентичности. Весь современный мир — это бутафория из чужих мнений и социальных ожиданий. Но что останется от человека, когда эта декорация рухнет? Герой проходит путь от навязанных идеалов к поиску собственного «Я» среди мертвецов.

Коротко о проекте:

Жанр: Survival horror от третьего лица.

Visual style: Реализм.

Боевая система: Тактические удары, огнестрел и ближний бой.

Ресурсы : Система поиска и крафта.

Противники: Люди (NPC) и зараженные.

Особенность: Динамическая система превращения людей в мертвецов. Окончательно уничтожить противника можно, только повредив голову.

Режимы: Одиночное прохождение и полноценный кооператив.

Что дальше?

Впереди предстоит еще много работы: сейчас я завершаю работу над прототипами локаций, после чего сосредоточусь на подготовке играбельной демоверсии.

Если проект вас заинтересовал, буду крайне благодарен за поддержку вишлистом — это очень помогает. Всем добра!

Буду рад услышать ваше мнение, как вам механика оживающих мертвецов без хедшота?