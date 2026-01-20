ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Soulslinger: Envoy of Death 14.12.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Вестерн
7.2 78 оценок

Фэнтезийный вестерн-шутер Soulslinger: Envoy of Death выйдет на PS5 и Xbox Series 19 февраля

monk70 monk70

Издатель Headup Games и разработчик Elder Games выпустят шутер от первого лица в стиле roguelite Soulslinger: Envoy of Death для PlayStation 5 и Xbox Series 19 февраля, как объявили компании.

Soulslinger: Envoy of Death впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 14 декабря 2023 года, а полный релиз состоялся 17 апреля 2025 года.

Действие Soulslinger: Envoy of Death происходит в Хейвене, мире, сочетающем вестерн и фэнтези. Мы играем за Посланника Смерти, путешествующего по Лимбо, чтобы сразиться с Картелем — безжалостной организацией, собирающей души, чтобы сбежать из загробной жизни.

6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
PermanentRPG

описание и скрины настойчиво косплеят это:

2