На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать Soulstice и Model Builder

С 28 сентября по 5 октября в Epic Games Store можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку 2 игры: Model Builder и Soulstice.
Model Builder позволяет вам собирать, настраивать и отображать ваши творения – настоящие модели, для того, чтобы их можно было раскрасить, а затем перепродать, чтобы расширить свой набор инструментов.
Soulstice — это экшен, созданный в Италии студией Reply Game Studios. Исследуйте темный мир, полный скрытых загадок, освойте разнообразную боевую систему и управляйте объединенными силами двух сестер в мрачной истории о взрослении с мрачной фэнтезийной атмосферой, которая развивается в бешеном темпе, со свирепыми врагами и зрелищными битвами с боссами.
Soulstice - это здорово)