На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать Soulstice и Model Builder

В Святом Королевстве Кейдас нарушилось равновесие из-за вторжения диких могучих существ, которые пришли из-за Завесы и намереваются пожрать всех живых. Эти существа могут даже вселяться в тела своих жертв, обращая несчастных в чудовищ, охотящихся на мирных жителей. Справиться с этой новой угрозой могут лишь «химеры»: воины-гибриды, рождённые от союза двух душ.

Под ваше управление попадают Бриар и Лют — сёстры, ставшие химерой. Управлять необходимо двумя персонажами одновременно — Бриар предпочитает сражения в ближнем бою, а Лют контролирует поле боя с помощью мистических способностей. По мере прохождения сёстры будут узнавать всё больше о себе и своей силе.