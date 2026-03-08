Soulstice 2 отменена - итальянская DmC не получит продолжения

Гейм-дизайнер Самуэле Кионетти сообщил об отмене Soulstice 2, так что все, кто надеялся на новую часть «итальянской DmC», будут сильно разочарованы.

Кионетти написал в посте на LinkedIn:

После глобальных увольнений и кризиса в индустрии видеоигр это случилось и с проектом, над которым я работал: сиквел Soulstice официально отменен. Для многих из нас это был долгий путь, наполненный замечательными коллегами, настоящей командной работой и людьми, которые всегда вместе делали невероятные вещи.

В любом случае, Самуэле Кионетти не сдавался и вместе с той же группой людей создал Nara Studio, запустив на Kickstarter кампанию, которая сразу же стала успешной, — Wonderful Neoran Valley, игры в стиле Pokémon от Cydonia.

Вместе с Франческо Чилурцо мы разработали новый проект, который запустили на Kickstarter 27 февраля, и результаты превзошли все ожидания: нам удалось собрать средства менее чем за десять минут.



Я глубоко благодарна за все, что происходит, за группу людей, без которых меня бы здесь не было, и за всех, кто поддерживал нас и кто решит поддержать нас на этом пути. Прекрасно видеть весь этот свет в такое темное время.