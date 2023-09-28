В EGS началась раздача ролевой игры Soulstice и симулятора Model Builder

Несмотря на название, Soulstice — это не игра в стиле Souls, а полноценная ролевая игра в жанре экшн. Исследуйте темный мир, полный скрытых загадок, освойте разнообразную боевую систему и населяйте двойные силы двух сестер в мрачной фэнтезийной истории о взрослении с динамичными действиями, жестокими врагами и захватывающими битвами с боссами
Второй игрой в бесплатной раздаче стала Model Bulder – симулятор сбора моделей. Раскройте свой творческий потенциал и создавайте потрясающе выглядящие модели. Собирайте, настраивайте и демонстрируйте свои творения независимо от того, являетесь ли вы ветераном или новичком. Начинайте строить и проявлять творческий подход.
Забрать эти игры для ПК можно будет до 5 октября 2023 года в Epic Games Store.
Model Bulder суть игры вы покупаете за реальные деньги длс с виртуальными модельками по цене реальных моделек... кайф