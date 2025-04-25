Roguelite-экшен Soulstone Survivors, вдохновлённый Vampire Survivors, готовится к релизу на консолях

Успешный roguelite-экшен Soulstone Survivors, вдохновлённый Vampire Survivors, готовится к релизу на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Финальная версия 1.0 выйдет 17 июня, а уже сейчас все желающие могут опробовать бесплатную демоверсию.

Игра стартовала в раннем доступе в 2022 году и быстро завоевала признание — было продано более миллиона копий. В Steam у проекта свыше 20 тысяч отзывов, 91% из которых — положительные.

Soulstone Survivors предлагает игрокам динамичный геймплей с элементами bullet hell. В роли охотника Бездны вы будете сражаться с ордами врагов, прокачивать умения, ковать оружие и формировать боевые билды.