Состоялся релиз Soulstone Survivors - динамичный экшен-рогалик с уничтожением орд врагов

Спустя 3 года раннего доступа, бразильская студия Game Smithing Limited представляет релиз Soulstone Survivors - версия 1.0 уже доступна в Steam, PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X/S.
Soulstone Survivors — это динамичный экшен-рогалик, где вы уничтожаете орды врагов и прокладываете путь к божественной силе. В роли охотника бездны используйте разрушительные навыки и открывайте разрушающие баланс синергии на пути к абсолютной власти.
Вот что вас ждёт в полной версии игры:
- 22 класса с озвучкой, каждый с 4 видами оружия;
- 3 режима игры: "Поля бездны", "Нечестивый сбор" и "Охота на титанов";
- 5 игровых карт с гибкой настройкой "Проклятий"; различными боссами - Владыками;
- большое количество эффектов (Яд, Сияние, Кровотечение, Род, и т.д.) которые вы не встречали других играх;
- большая реиграбельность по прокачке оружия, артефактов, навыков классов и десятков различных рун;
- свыше 400 достижений
Полный список изменений для версии 1.0 доступен по ссылке.
Разработчики поблагодарили всех кто принимал участие в раннем доступе: "Мы бы не были здесь без вашей поддержки, и знаем, что каждое сообщение, каждое взаимодействие, каждый полученный нами отзыв действительно имели значение, поддерживали нас, указывали нам путь вперед, и мы можем только надеяться, что вы полюбите игру так же, как мы любили ее создавать! Также важно отметить, что версия 1.0 — это не конец для Soulstone Survivors. Мы действительно хотим продолжать работать над игрой так долго, как только сможем, и это стало возможным благодаря ВАШЕЙ постоянной любви и поддержке, поэтому самое сердечное СПАСИБО! До следующей игры Void Hunters!
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Неплохой рогалик, но есть ряд минусов. Насильно нужно каждый левел ап что-то прокачивать. На 50й и далее разы начинает очень сильно раздражать. Нет капа по прокачке оружия после легендарного уровня. Смысл в подобном нарушении баланса - непонятен. Да и ресурсов на это без читов банально не хватит. Сами арены не имеют никакой процедурной генерации и за 3-4 раза они уже приедаются. Режим собора скучен, так как всё благословения сбрасываются каждый цикл, а накопительные это просто капля в море, лучше бы их не было вовсе, или нужно было бы выбирать из проклятий, а не благословений. Охоту на Титанов не пробовал.