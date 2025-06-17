Состоялся релиз Soulstone Survivors - динамичный экшен-рогалик с уничтожением орд врагов

Спустя 3 года раннего доступа, бразильская студия Game Smithing Limited представляет релиз Soulstone Survivors - версия 1.0 уже доступна в Steam, PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X/S.

Soulstone Survivors — это динамичный экшен-рогалик, где вы уничтожаете орды врагов и прокладываете путь к божественной силе. В роли охотника бездны используйте разрушительные навыки и открывайте разрушающие баланс синергии на пути к абсолютной власти.

Вот что вас ждёт в полной версии игры:

22 класса с озвучкой, каждый с 4 видами оружия;

3 режима игры: "Поля бездны", "Нечестивый сбор" и "Охота на титанов";

5 игровых карт с гибкой настройкой "Проклятий"; различными боссами - Владыками;

большое количество эффектов (Яд, Сияние, Кровотечение, Род, и т.д.) которые вы не встречали других играх;

большая реиграбельность по прокачке оружия, артефактов, навыков классов и десятков различных рун;

свыше 400 достижений

Полный список изменений для версии 1.0 доступен по ссылке.

Разработчики поблагодарили всех кто принимал участие в раннем доступе: "Мы бы не были здесь без вашей поддержки, и знаем, что каждое сообщение, каждое взаимодействие, каждый полученный нами отзыв действительно имели значение, поддерживали нас, указывали нам путь вперед, и мы можем только надеяться, что вы полюбите игру так же, как мы любили ее создавать! Также важно отметить, что версия 1.0 — это не конец для Soulstone Survivors. Мы действительно хотим продолжать работать над игрой так долго, как только сможем, и это стало возможным благодаря ВАШЕЙ постоянной любви и поддержке, поэтому самое сердечное СПАСИБО! До следующей игры Void Hunters!

В честь релиза до 26 июня на игру скидка 35%: 357 RUB / 211 UAH .