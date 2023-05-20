RPG с сбором колоды SOULVARS поступит в продажу 27 июня для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

SOULVARS выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 27 июня, объявили издатель Shueisha Games и разработчик ginolabo. Демоверсия будет доступна для ПК в Steam с 19 по 26 июня в рамках Steam Next Fest.

Эта насыщенная пиксельной графикой игра, вдохновленная классическими японскими ролевыми играми и современными элементами геймплея, дарит игрокам ностальгические, но свежие впечатления. И поклонникам классических японских ролевых игр, и новичкам в этом жанре наверняка понравится инновационная игровая механика, пиксельная графика и запоминающийся саундтрек.

В SOULVARS появление гротескных Доминаторов привело к последствиям технологий для человечества, и в результате элитные подразделения, состоящие из Soulbearers — следующего поколения людей, рожденных с альтернативными душами, — круглосуточно развернуты для перехвата и отражения этих атак. Игроки берут на себя роль Якумо, внештатного Душеносца, выполняющего задания частного военного подрядчика «DDO» (Организация по уничтожению доминаторов).