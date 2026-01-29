ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Souper Game 06.02.2026
Адвенчура, Квест, Инди
6 103 оценки

Обновленная дата релиза Souper Game!

SinBeansStudio SinBeansStudio Официальный аккаунт

Релиз уже близко, друзья!

6 февраля (16:00 МСК /13:00 UTC) - новая дата релиза Souper Game! Теперь она отображается на странице в Steam.

Мы так долго ждали и, наконец, получили одобрение на выпуск игры! Стим одобрил перенос релиза на 6 февраля. Раньше не получится, к сожалению.

Спасибо, что ждете вместе игру с нами, за теплые слова поддержки и просто за то, что вы все такие умнички и красавчики!

12
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Tiger Goose

Кто в демоверсию играл? Как вообще? Похоже на нормальную игру?

1
VaZZers

Для игры одной рукой - самое то.

2
SinBeansStudio

Она бесплатная и проходится за полчаса. Так что, можно и самому сыграть ;)

sapov

Обычный кликер, в демке ничего такого нет прям. Обычная эротика

Hall_1920

Опа, ну это мы ждём. Цену назвать можете?

1
SinBeansStudio

Цена будет 460р с релизной скидкой :)

Vad Pvn

да уж на 14 переводите)

SinBeansStudio

Зачем?)