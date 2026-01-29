Обновленная дата релиза Souper Game!

Релиз уже близко, друзья!

6 февраля (16:00 МСК /13:00 UTC) - новая дата релиза Souper Game! Теперь она отображается на странице в Steam.

Мы так долго ждали и, наконец, получили одобрение на выпуск игры! Стим одобрил перенос релиза на 6 февраля. Раньше не получится, к сожалению.

Спасибо, что ждете вместе игру с нами, за теплые слова поддержки и просто за то, что вы все такие умнички и красавчики!