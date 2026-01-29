Обновленная дата релиза Souper Game!

Релиз уже близко, друзья!
6 февраля (16:00 МСК /13:00 UTC) - новая дата релиза Souper Game! Теперь она отображается на странице в Steam.
Мы так долго ждали и, наконец, получили одобрение на выпуск игры! Стим одобрил перенос релиза на 6 февраля. Раньше не получится, к сожалению.
Спасибо, что ждете вместе игру с нами, за теплые слова поддержки и просто за то, что вы все такие умнички и красавчики!
Кто в демоверсию играл? Как вообще? Похоже на нормальную игру?
Для игры одной рукой - самое то.
Она бесплатная и проходится за полчаса. Так что, можно и самому сыграть ;)
Обычный кликер, в демке ничего такого нет прям. Обычная эротика
Опа, ну это мы ждём. Цену назвать можете?
Цена будет 460р с релизной скидкой :)
да уж на 14 переводите)
Зачем?)