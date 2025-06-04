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об игре
Souper Game 2025 г.
Адвенчура, Квест, Инди
6.8 33 оценки

Souper Game готова удивлять: горячая демка с новой начинкой уже доступна в Steam

SinBeansStudio SinBeansStudio

Souper Game — это безумный, остроумный и слегка пикантный кликер, где вы играете за… суп. Да-да, за настоящий горячий суп, приготовленный не кем-нибудь, а самой эльфийкой Сильви для вечно голодного и не слишком вежливого Тролля. Но дело не только в кулинарии — перед вами стоит амбициозная цель: соблазнить свою создательницу!

Специально к Steam Next Fest вышло масштабное обновление демоверсии. Теперь её можно опробовать как на ПК, так и на Android — через Steam или Itch. Игра стала ещё более дерзкой, смешной и насыщенной.

Что нового:

  • Сюжетные сцены: йога с Сильви и поучение Тролля мылом и пеной.
  • Новые реплики героини — теперь она шутит, комментирует и утешает.
  • Секретный мини-босс, если осмелитесь убивать тараканов!
  • Три свежих саундтрека, четыре скина для улитки и новые предметы в холодильнике.
  • Переработанная мини-игра с мороженым и множество улучшений интерфейса.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Tiger Goose

Какой-то очень странный проект.

SinBeansStudio

Лучше попробовать самому! Многих отпугивает "обложка" :D

Raphtallia
это безумный, остроумный и слегка пикантный кликер, где вы играете за… суп. Да-да, за настоящий горячий суп

Раз игра про суп. Здесь просто обязано быть это...

NorutaUz

О великий суп наварили!

О шикарный суп наварили!

1
SinBeansStudio

Уже есть...

ThinFalco

Первый раз про неё слышу

SinBeansStudio

А теперь можно еще и увидеть первый раз! :)

1