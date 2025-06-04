Souper Game готова удивлять: горячая демка с новой начинкой уже доступна в Steam

Souper Game — это безумный, остроумный и слегка пикантный кликер, где вы играете за… суп. Да-да, за настоящий горячий суп, приготовленный не кем-нибудь, а самой эльфийкой Сильви для вечно голодного и не слишком вежливого Тролля. Но дело не только в кулинарии — перед вами стоит амбициозная цель: соблазнить свою создательницу!

Специально к Steam Next Fest вышло масштабное обновление демоверсии. Теперь её можно опробовать как на ПК, так и на Android — через Steam или Itch. Игра стала ещё более дерзкой, смешной и насыщенной.

Что нового: