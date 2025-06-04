Souper Game готова удивлять: горячая демка с новой начинкой уже доступна в Steam

Souper Game — это безумный, остроумный и слегка пикантный кликер, где вы играете за… суп. Да-да, за настоящий горячий суп, приготовленный не кем-нибудь, а самой эльфийкой Сильви для вечно голодного и не слишком вежливого Тролля. Но дело не только в кулинарии — перед вами стоит амбициозная цель: соблазнить свою создательницу!
Специально к Steam Next Fest вышло масштабное обновление демоверсии. Теперь её можно опробовать как на ПК, так и на Android — через Steam или Itch. Игра стала ещё более дерзкой, смешной и насыщенной.
Что нового:
- Сюжетные сцены: йога с Сильви и поучение Тролля мылом и пеной.
- Новые реплики героини — теперь она шутит, комментирует и утешает.
- Секретный мини-босс, если осмелитесь убивать тараканов!
- Три свежих саундтрека, четыре скина для улитки и новые предметы в холодильнике.
- Переработанная мини-игра с мороженым и множество улучшений интерфейса.
Какой-то очень странный проект.
Лучше попробовать самому! Многих отпугивает "обложка" :D
Раз игра про суп. Здесь просто обязано быть это...
О великий суп наварили!
О шикарный суп наварили!
Уже есть...
Первый раз про неё слышу
А теперь можно еще и увидеть первый раз! :)