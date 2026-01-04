Souper Game преодолела отметку в 40 000 вишлистов!

С Наступившим Новым годом, друзья!

Souper Game официально перешагнула отметку в 40.000 вишлистов!

Для инди-проекта это внушительная цифра, и нам невероятно приятно видеть, сколько людей ждут нашу игру.

Пока вы доедали салаты, команда SinBeans Studio работала не покладая рук. Мы уже выгрузили готовый билд игры на проверку в Steam и сейчас ждём результатов модерации. Очень надеемся, что проверка пройдёт без задержек и в заявленные сроки.

Спасибо, что вы с нами и поддерживаете Souper Game!