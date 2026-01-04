ЧАТ ИГРЫ
Souper Game 20.01.2026
Адвенчура, Квест, Инди
6.3 90 оценок

Souper Game преодолела отметку в 40 000 вишлистов!

SinBeansStudio SinBeansStudio Официальный аккаунт

С Наступившим Новым годом, друзья!

Souper Game официально перешагнула отметку в 40.000 вишлистов!

Для инди-проекта это внушительная цифра, и нам невероятно приятно видеть, сколько людей ждут нашу игру.

Пока вы доедали салаты, команда SinBeans Studio работала не покладая рук. Мы уже выгрузили готовый билд игры на проверку в Steam и сейчас ждём результатов модерации. Очень надеемся, что проверка пройдёт без задержек и в заявленные сроки.

Спасибо, что вы с нами и поддерживаете Souper Game!

Комментарии:  11
A E

ребята, подарите мне игру.
я даже рецензию запилю, а то покупать стрёмно

жена увидит... и мне хана

SinBeansStudio

Планируем небольшой розыгрыш ключей в наших соц сетях, так что советуем подписаться на них ;)

Summor Ner

В чём проблема купить игру в зелёном магазине за 0 рублей, вопрос риторический.

A E SinBeansStudio

ой, ребята
я так давно отошел от соцецок что возравщаться в эту галиматью не планирую
но вашу игрулю (к др братюни) точно возьму.

Бодрый

если в игре не будет фута персонажей и сцен с фута-сексом, то игру с высокой вероятностью не заблокируют для РС (благодаря роскомпозору).
удачи с релизом!

P.S. посмотрел у меня добавлена давно желаемое, глянул ещё раз. рисовка обалденная, ждём релиз.

SinBeansStudio

Такого точно не будет! Я не фанат фут, странный фетиш :D

cowcake SinBeansStudio

уважение вам от меня за такую позицию!

ant 36436

Будут сцены с секса с супом.