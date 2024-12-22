Souper Game превращается из рогалика в аркаду - разработчики рассказали о масштабных изменениях

Создатели Souper Game серьёзно перетряхнули свой проект спустя месяц после выхода демоверсии. Самое интересное — игра больше не будет «рогаликом». Вместо этого нас ждёт что-то вроде аркады, где после смерти не нужно начинать с самого начала, а только перепроходить текущий уровень.

В игру накидали кучу всего нового: девять разных видов еды, редкие предметы с крутыми эффектами (правда, некоторые лучше обходить стороной), и даже особых врагов, которых не так часто встретишь. Уровни тоже стали побольше и поинтереснее.

А вот в сюжете решили немного урезать количество событий — будет 15 вместо 18. Кстати, уже готовы семь сюжетных событий и три мини-игры с эльфийкой Сильви, осталось только анимацию подтянуть.

Что касается самой игры, то это кликер, в котором вы играете за суп. Да, самый обычный суп, который эльфийка Сильви готовит для вечно голодного тролля. Правда, ваш суп не такой уж и простой — ему предстоит не только стать вкусным блюдом, но и, как ни странно, попытаться завоевать сердце самой Сильви.