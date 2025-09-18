Souper Game заговорит на русском!

Souper Game - безумный, остроумный и слегка пикантный кликер, в котором вы играете за… суп. Да-да, за самый настоящий горячий суп, приготовленный эльфийкой Сильви для вечно голодного и не слишком вежливого Тролля. Но дело не только в кулинарии, у Супа есть куда более амбициозная цель: соблазнить свою создательницу!

И теперь диалоги Souper Game вышли на новый уровень и получат профессиональную русскую озвучку. Все персонажи оживут и заговорят знакомыми многим игрокам голосами.

Кто именно подарит им свои голоса и какая студия стоит за этим проектом пока остаётся тайной. Но будьте уверены, что вас ждёт сюрприз!