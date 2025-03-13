Создатели русского аркадного кликера Souper Game анонсировали коллекционное издание с женскими трусиками

Российская студия SinBeans, занимающаяся разработкой аркадного кликера для взрослых Souper Game, анонсировала коллекционное издание игры, в которое войдут код на загрузку игры, мини-артбук, рецепт супа из игры, саундтрек, 16-сантиметровая фигурка главной героини и... женские трусики с запахом борща. Дата выхода коллекционного издания и количество пока неизвестны, как и дата выхода игры. В Steam указано лишь то, что игра появится в 2025 году.
Souper Game – это веселый и пикантный кликер, где Вы играете за… СУП! Да, именно горячий, ароматный и соблазнительный суп, который эльфийка Сильви готовит для грубого и ненасытного Тролля. Ваша задача – не только стать идеальным блюдом, но и соблазнить саму Сильви!
Походу сняли с уборщицы
Сайту Playground уже надо договариваться о приобретении и розыгрыша за баллы. Для такой аудитории, как пользователи этого сайта, такое зайдёт на "ура"
Спс не надо // Артём Савельев
// Коля Кузнецов
Забавно, найдутся же те кто купит)))
Калоеды
Орнул в голос
интересно, запретит ли их сРакаН. или борщь дает иммунку к банам?)