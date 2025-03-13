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Souper Game 2025 г.
Адвенчура, Квест, Инди
6 22 оценки

Создатели русского аркадного кликера Souper Game анонсировали коллекционное издание с женскими трусиками

2BLaraSex
Новости

Российская студия SinBeans, занимающаяся разработкой аркадного кликера для взрослых Souper Game, анонсировала коллекционное издание игры, в которое войдут код на загрузку игры, мини-артбук, рецепт супа из игры, саундтрек, 16-сантиметровая фигурка главной героини и... женские трусики с запахом борща. Дата выхода коллекционного издания и количество пока неизвестны, как и дата выхода игры. В Steam указано лишь то, что игра появится в 2025 году.

Souper Game – это веселый и пикантный кликер, где Вы играете за… СУП! Да, именно горячий, ароматный и соблазнительный суп, который эльфийка Сильви готовит для грубого и ненасытного Тролля. Ваша задача – не только стать идеальным блюдом, но и соблазнить саму Сильви!

-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
NeYgrumyi

Походу сняли с уборщицы

4
LDK

Сайту Playground уже надо договариваться о приобретении и розыгрыша за баллы. Для такой аудитории, как пользователи этого сайта, такое зайдёт на "ура"

1
Пользователь ВКонтакте

Спс не надо // Артём Савельев

0
Пользователь ВКонтакте

// Коля Кузнецов

0
Дмитрий Пацифист

Забавно, найдутся же те кто купит)))

0
Fatcannabis

Калоеды

-1
XpeH_B_naJIbTo

Орнул в голос

-1
xmur xmur

интересно, запретит ли их сРакаН. или борщь дает иммунку к банам?)

-2