$100 млн. на кажду игру - утечка о South of Midnight и The Outer Worlds 2 вызвала шок в индустрии

В индустрии игр набирает обороты новый скандал после заявлений юриста Саймона Пулмана, опубликованных в LinkedIn. По его словам, бюджеты South of Midnight и The Outer Worlds 2 могли достигать примерно 100 миллионов долларов каждая — включая разработку и маркетинг.
Отдельно Пулман утверждает, что South of Midnight разошлась тиражом около 500 000 копий, а The Outer Worlds 2 — примерно 1 миллион копий. При этом речь идёт не об официальных данных, а об оценках, опубликованных в его профессиональном профиле.
Цифры моментально вызвали волну обсуждений в соцсетях и на форумах: пользователи спорят, насколько реалистичны такие бюджеты для проектов такого масштаба и как они соотносятся с коммерческими результатами игр Xbox.
Ранее уже появлялись сообщения о высоком бюджете South of Midnight, однако на тот момент точные финансовые показатели не раскрывались.
Официальные финансовые отчёты по играм отсутствуют, поэтому вся информация остаётся на уровне неподтверждённых заявлений.
Как, чёрт возьми, South of Midnight могла стоить столько денег? В этот момент начинаешь думать о возможной отмывке денег — другого объяснения, похоже, нет,
- предполагают пользователи.
Пополнение к шлакоделам из Don't Nod подъехало . Не верится что она стоит 100 лямов , выглядит чуть лучше Майнкрафта если судить по превьюшке .
А в чем шок, если The Outer Worlds 2 6 лет делали? Они знают, какие зарплаты у американских разработчиков? Это не Чехия и не Хорватия, где 30 за миллионов делают игру. Если еще учесть, что маркетинг это четверть всех затрат, то вообще средний бюджет получится. Это же то же самое, что в кино - сейчас половина Голливуда уже снимает фильмы в Европе, потому что в США и Канаде невероятные издержки в производстве
последний ретчет и кланк стоил 81млн, а выглядит и играется лучше
да, и в целом куча игр за 70-150млн, которые в разы лучше этих двух
в этом то и вся проблема индустрии, огромные бюджеты которые невозможно отбить. Ограничь до минимума и авторам уже придется выкручиваться, и что самое важное - креативить
Типичные соевые проедальщики бабла.