$100 млн. на каждую игру - утечка о South of Midnight и The Outer Worlds 2 вызвала шок в индустрии

В индустрии игр набирает обороты новый скандал после заявлений юриста Саймона Пулмана, опубликованных в LinkedIn. По его словам, бюджеты South of Midnight и The Outer Worlds 2 могли достигать примерно 100 миллионов долларов каждая — включая разработку и маркетинг.

Отдельно Пулман утверждает, что South of Midnight разошлась тиражом около 500 000 копий, а The Outer Worlds 2 — примерно 1 миллион копий. При этом речь идёт не об официальных данных, а об оценках, опубликованных в его профессиональном профиле.

Цифры моментально вызвали волну обсуждений в соцсетях и на форумах: пользователи спорят, насколько реалистичны такие бюджеты для проектов такого масштаба и как они соотносятся с коммерческими результатами игр Xbox.

Ранее уже появлялись сообщения о высоком бюджете South of Midnight, однако на тот момент точные финансовые показатели не раскрывались.

Официальные финансовые отчёты по играм отсутствуют, поэтому вся информация остаётся на уровне неподтверждённых заявлений.

Как, чёрт возьми, South of Midnight могла стоить столько денег? В этот момент начинаешь думать о возможной отмывке денег — другого объяснения, похоже, нет,

- предполагают пользователи.