Compulsion Games окончательно отделилась от Xbox - студия сама издаёт South of Midnight

Похоже, процесс отделения Compulsion Games от Xbox действительно завершён. На странице South of Midnight в Steam в качестве издателя теперь указана сама студия, а не Xbox Game Studios.

Изменение заметили пользователи Steam и разработчики, после чего оно привлекло внимание игровой индустрии. Ранее Compulsion Games стала одной из нескольких студий, которые Microsoft решила вывести из своей структуры в рамках масштабной реструктуризации Xbox.

Теперь, судя по информации в Steam, South of Midnight официально издаётся самой Compulsion Games. Это означает, что доходы от продаж игры будут направляться непосредственно разработчику, а не через Xbox Game Studios.

При этом ситуация с другими студиями, которые также стали независимыми после реструктуризации Xbox, выглядит неоднозначно. Например, Double Fine по-прежнему указана как разработчик и Xbox Game Studios остаётся издателем Psychonauts 2 в Steam.

Аналогичная ситуация наблюдается с Undead Labs и Ninja Theory. Xbox Game Studios всё ещё фигурирует в качестве издателя некоторых их проектов, хотя обе студии также больше не находятся под непосредственным контролем Microsoft. При этом сообщалось, что они были проданы другим издателям, однако покупатели пока официально не раскрыты.