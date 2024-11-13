Дневник разработчиков South of Midnight показывает геймплей игры и раскрывает новые детали

Разработчики из студии Compulsion Games поделились свежими подробностями своего амбициозного экшена South of Midnight, который привлекает уникальной атмосферой южных штатов Америки и стильной визуализацией. Авторы раскрыли детали игры через документальный фильм, где осветили не только процесс производства, но и уникальные аспекты проекта, такие как сюжет, персонажи, сеттинг и визуальные особенности.

Создатели подчеркнули, что намеренно выбрали фэнтезийный сеттинг глубинного юга Америки, редко используемый в игровой индустрии. В то время как другие проекты заимствовали лишь отдельные его элементы, Compulsion Games стремится создать полноценный мир с проработанной историей и уникальными героями. За основу нарратива взяты «Сказки дядюшки Римуса», обогащенные местным фольклором и традициями.

Игроки будут управлять молодой волшебницей по имени Хейзел, чья главная задача — возвращать утраченные духи и восстанавливать баланс между мирами живых и мертвых. На её пути возникнут опасности и могущественные создания, подчинившие себе окружающую среду и сделавшие её враждебной для людей.

Кроме того, появились первые обзоры South of Midnight, где журналисты высоко оценили художественное направление проекта. Им особенно понравилась стилизация и визуальный стиль, сочетающий реализм и стоп-моушен анимацию, которую можно будет отключить через настройки. Ориентировочная продолжительность игры составит около 12 часов — времени, по мнению разработчиков, достаточно, чтобы полностью насладиться сеттингом и сюжетом. По мнению СМИ, игровой процесс может стать самой слабой частью проекта.

Релиз South of Midnight запланирован на 2025 год.