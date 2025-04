Экшен South of Midnight от авторов We Happy Few вышел на ПК и Xbox Series

Студия Compulsion Games, известная по We Happy Few, выпустила приключенческий экшен South of Midnight. По сюжету South of Midnight девушка Хейзел отправляется на поиски пропавшей матери. Исследуя южные края США, она сталкивается с персонажами и существами из местного фольклора.

С первого дня релиза South of Midnight доступна в каталоге подписочного сервиса Xbox Game Pass. Субтитры в экшене переведены на русский язык.

Рейтинг игры на портале OpenCritic составляет 78 баллов из 100. Журналистам понравился визуальный стиль, музыка и герои, а вот боевую систему раскритиковали.