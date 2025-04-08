ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.8 93 оценки

Экшен South of Midnight от авторов We Happy Few вышел на ПК и Xbox Series

Simple Jack Simple Jack

Студия Compulsion Games, известная по We Happy Few, выпустила приключенческий экшен South of Midnight. По сюжету South of Midnight девушка Хейзел отправляется на поиски пропавшей матери. Исследуя южные края США, она сталкивается с персонажами и существами из местного фольклора.

С первого дня релиза South of Midnight доступна в каталоге подписочного сервиса Xbox Game Pass. Субтитры в экшене переведены на русский язык.

Рейтинг игры на портале OpenCritic составляет 78 баллов из 100. Журналистам понравился визуальный стиль, музыка и герои, а вот боевую систему раскритиковали.

Источник  
-4
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Alex40001

500 чебуреков в стиме это же успех все же на боксе и в пасе играют да?

6
Rograx

Не просто черные не играют в такое, в основном в шутаны и футбик с баскетом. Так что для кого делали сей продукт, абсолютно не ясно.

2
Max Rolens

Напомню, что она в xbox game pass

0
lDjazZy

Чет не особо вывозят стиль и музыка хд

1
Braini Shy

56 пиратов решило опробовать(пока что)

0
Vordulak06

негры, негры и еще больше негров

1
DmitriyKats

Ну как бы сеттинг предполагает.

2
Driven4

Норм игра B класса на 5-6 баллов. С отличной музыкой. Хорошим дизайном мира и персонажей. Луизиана просто кайф. Слабым однобразным геймплеем. Ну и ласт босс в виде арены мобов и без музыки, как то разочаровало. Когда на других были и босс и крутая музыка, но в финале словно как с конем недорисованным. Проходится часов за 10.

В остальном. Кто пропустит. Ничего особо не потеряет. Я играл чисто из за дизайна и музыки. мне это очень понравилось.

0
My life is a game

По сюжету как?планирую чисто пиратить её,пройти в ожидании других игр

-4
Driven4 My life is a game

Сюжет касается культуры черных в луизиане. Музыка джаз, трубы,хор. Сюжет про трагедии прошлого, которые привели к трагедии сегодняшнего дня. Ну такая, простенькая история.

-2
My life is a game Driven4

спасибо

-1
Pro100Strong

South of Midnight на GTX 1650 & Intel Xeon E5-2640 v4

0
ViksOne

Нужно будет попробовать.

-1
Голубая Лагуна

Кстати, оптимизация у игры правда хорошая, учитывая что игра на UE5 сделана.

-2