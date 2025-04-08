Экшен South of Midnight от авторов We Happy Few вышел на ПК и Xbox Series

Студия Compulsion Games, известная по We Happy Few, выпустила приключенческий экшен South of Midnight. По сюжету South of Midnight девушка Хейзел отправляется на поиски пропавшей матери. Исследуя южные края США, она сталкивается с персонажами и существами из местного фольклора.
С первого дня релиза South of Midnight доступна в каталоге подписочного сервиса Xbox Game Pass. Субтитры в экшене переведены на русский язык.
Рейтинг игры на портале OpenCritic составляет 78 баллов из 100. Журналистам понравился визуальный стиль, музыка и герои, а вот боевую систему раскритиковали.
500 чебуреков в стиме это же успех все же на боксе и в пасе играют да?
Не просто черные не играют в такое, в основном в шутаны и футбик с баскетом. Так что для кого делали сей продукт, абсолютно не ясно.
Напомню, что она в xbox game pass
Чет не особо вывозят стиль и музыка хд
56 пиратов решило опробовать(пока что)
негры, негры и еще больше негров
Ну как бы сеттинг предполагает.
Норм игра B класса на 5-6 баллов. С отличной музыкой. Хорошим дизайном мира и персонажей. Луизиана просто кайф. Слабым однобразным геймплеем. Ну и ласт босс в виде арены мобов и без музыки, как то разочаровало. Когда на других были и босс и крутая музыка, но в финале словно как с конем недорисованным. Проходится часов за 10.
В остальном. Кто пропустит. Ничего особо не потеряет. Я играл чисто из за дизайна и музыки. мне это очень понравилось.
По сюжету как?планирую чисто пиратить её,пройти в ожидании других игр
Сюжет касается культуры черных в луизиане. Музыка джаз, трубы,хор. Сюжет про трагедии прошлого, которые привели к трагедии сегодняшнего дня. Ну такая, простенькая история.
спасибо
South of Midnight на GTX 1650 & Intel Xeon E5-2640 v4
Нужно будет попробовать.
Кстати, оптимизация у игры правда хорошая, учитывая что игра на UE5 сделана.