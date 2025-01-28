Эмбарго на обзоры South of Midnight спадёт 11 февраля. Игра получила рейтинг M17+ от ESRB

Выход South of Midnight состоится через 2 месяца. Это первый проект Compulsion Games, создаваемый после присоединения к Microsoft — разработчикам дали достаточно времени для создания амбициозного проекта.

Судя по последним отчетам, Microsoft, похоже, абсолютно уверена в качестве приключения. Инсайдер Klobrille сообщил, что обзоры по South of Midnight уже не за горами. Американская корпорация уже предоставила журналистам ревью-копии, чтобы они могли поделиться своими впечатлениями. Мнения будут опубликованы 11 февраля.

Стоит также добавить, что игре присвоен рейтинг «M17+» по версии ESRB. Согласно этому рейтингу, она подходит для лиц до 17 лет, что кажется удивительным, поскольку ранее опубликованные материалы не предполагали, что South of Midnight рассчитана на более взрослую аудиторию.

ESRB объяснила более высокий рейтинг, упомянув, среди прочего, насилие и ненормативную лексику:

Это приключенческая игра, в которой игроки берут на себя роль женщины (Хейзел), путешествующей по жуткой, фантастической версии американского Глубокого Юга. С видом от третьего лица игроки исследуют как реалистичные, так и фэнтезийные миры, используя особые способности, чтобы побеждать врагов и мифических существ (например, упырей, гигантских монстров). Игроки используют холодное оружие и стрелы для атаки врагов и боссов; магические способности позволяют игрокам очищать духов или испытывать видения. В некоторых видениях и заставках показаны дальнейшие случаи насилия: аллигатор терзает человека, в результате чего брызжет черная кровь; женщина, вырезающая сердце гигантскому существу; мужчина избивает ребенка веткой дерева. В игре появляется слово «f**k».

Выход South of Midnight запланирован на 8 апреля 2025 года для ПК и Xbox Series S|X.