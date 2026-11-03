"Это было нежизнеспособно": геймдиректор South of Midnight объяснил, почему сам не вложился бы в создание игры

Креативный директор Compulsion Games Дэвид Сирс считает, что разработка South of Midnight во многом стала возможной благодаря щедрости Microsoft. Однако, оглядываясь назад, он сомневается, что подобные проекты вообще стоило финансировать: по его мнению, такая модель оказалась нежизнеспособной.

В интервью MinnMax Сирс обсудил подход Xbox к поддержке игр, которые изначально не обещали большой коммерческой отдачи. В качестве примеров он упомянул South of Midnight и Keeper от Double Fine. Подобные проекты могли укрепить репутацию платформы и со временем стать важными культурными работами, даже если не приносили значительной прибыли. Но сам разработчик ещё во время производства опасался, что период щедрого финансирования однажды закончится.

Когда ведущий Бен Хэнсон уточнил, что Сирс благодарен Microsoft за поддержку, но сам не стал бы вкладывать деньги в South of Midnight, тот согласился. По словам режиссёра, он очень хотел создать эту игру, однако с позиции сегодняшнего дня не считает подобные инвестиции устойчивой моделью. Он вспоминал, что другие руководители студий воспринимали происходящее как золотую эпоху, тогда как сам Сирс постоянно предупреждал: «Пока что». Разработчик понимал, что рано или поздно поток денег может иссякнуть, хотя и не знал, когда именно это произойдёт.

Я хотел создать эту игру. Без сомнения. Очевидно. Потому что мы её создали. Перекрыл бы я поток чужих денег ещё до выхода South of Midnight? Да. Потому что я не совсем бескорыстен. Просто, по крайней мере, оглядываясь назад, кажется, что это было нежизнеспособно. Конечно, это должно было привести к «шокирующему» исходу. Сейчас это легко проанализировать. Но в то время я разговаривал с другими режиссёрами, и [они] говорили: «Как это вообще происходит? Как нам так повезло? Это золотая эпоха?» А я всегда отвечал (втягивая воздух сквозь зубы): «Пока что». И всегда наступает та ночь, когда Рим сгорает. Я не знал точно, когда это произойдёт, но всегда беспокоился об этом.

При этом Сирс отметил, что нынешняя Microsoft кажется ему более гуманной, чем компания, которую он помнил по 90-м годам. В частности, он положительно оценил решение позволить некоторым студиям продолжить работу самостоятельно, а не закрывать их.

Compulsion Games приобрела известность благодаря We Happy Few, а после перехода под крыло Microsoft занялась South of Midnight. Игра вышла в 2025 году, получила ряд наград и номинаций, в том числе премию BAFTA. В рамках недавней реструктуризации Xbox студия отделилась от Microsoft, сохранив собственную интеллектуальную собственность и финансовые резервы. Теперь Compulsion ищет новых партнёров, однако о заключении контракта на следующую игру пока не сообщалось.

Высказывание Сирса примечательно тем, что он не отказывается от самого творческого результата — он хотел сделать South of Midnight и рад, что проект состоялся. Его сомнения касаются скорее экономической модели, позволявшей Xbox финансировать необычные игры без расчёта на быструю окупаемость. И теперь, когда студия стала независимой, ей, вероятно, придётся искать иной баланс между авторскими амбициями и коммерческой жизнеспособностью.