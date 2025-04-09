Вчера состоялся релиз экшена South of Midnight на PC и Xbox Series X/S от студии Compulsion Games и компании Microsoft.

Согласно сервису SteamDB, игра не смогла заинтересовать PC-игроков и показывает провальный пиковый онлайн, который составил всего 1400 человек - это даже ниже чем у многих инди-проектов без маркетингового бюджета.

Примечательно, что над сценарием игры работали известные консультанты из Sweet Baby Inc. Ранее в сети появилась информация о том, что именно SBI рекомендовала сменить расу главной героине.

Остается надеяться, что издатели когда-нибудь все-таки смогут установить взаимосвязь между провалами их проектов и тем, что к ним почти всегда привлечены Sweet Baby Inc или другие аналогичные конторы.