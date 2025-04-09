Очередной провал Sweet Baby Inc: South of Midnight показывает крайне низкий пиковый онлайн в Steam на релизе

Вчера состоялся релиз экшена South of Midnight на PC и Xbox Series X/S от студии Compulsion Games и компании Microsoft.
Согласно сервису SteamDB, игра не смогла заинтересовать PC-игроков и показывает провальный пиковый онлайн, который составил всего 1400 человек - это даже ниже чем у многих инди-проектов без маркетингового бюджета.
Примечательно, что над сценарием игры работали известные консультанты из Sweet Baby Inc. Ранее в сети появилась информация о том, что именно SBI рекомендовала сменить расу главной героине.
Остается надеяться, что издатели когда-нибудь все-таки смогут установить взаимосвязь между провалами их проектов и тем, что к ним почти всегда привлечены Sweet Baby Inc или другие аналогичные конторы.
Пока эта шарашкина контора принимает участие в создание игр, они все будут провальными.
Там ведь Луизиана показана, не? Основная масса там негры. Ну, а про онлайн - как будто майки свои игры рекламируют, это ведь не колда.
Все верно, а еще игра доступна в геймпасс, где все и играют, поэтому в стиме и онлайн такой. Но контингент этого сайта считает иначе и что эта игра провалилась. Ну а сама игра неплохая
Константин, вы извините конечно, но по моему в вашем представлении вообще нет плохих игр.
Конечно есть, могу перечислить, просто я не захожу в темы игр которые мне не нравятся и ничего там не пишу. А захожу и пишу только в темах понравившихся игр, поэтому у вас и сложилось такое впечатление что мне все игры нравятся
Хороший подход, я все же захожу на форумы всех игр, просто интересно следить за индустрией и её развитием в целом. Всё же , чисто из любопытства, а какие игры вы считаете плохими и почему ?
Это как-"Не бывает некрасивых женщин-просто бывает мало водки".
Самое интересное это то, что оказывается данные "идеалы" без определённого финансирования никому не нужны , ни игрокам ни издателям, они боятся за права всех ущемленных групп населения только пока платят деньги , а как только появляются перспектива потерять источник бабла то компании резко переобуваются , пример -недавние разрывы между сони и свит бэйби и отмена проектов с ними связанных. Это что получается не так уж и важно "разнообразие " в играх ?
Оно и было не нужно никому изначально.
Но ведь в данном случае внешность гг оправдана.
А им без разницы, если гг темнокожий значит все, игра фигня. Они уже не лучше повесточников стали
Вы купили игру?
кем и чем?
Эм. Луизианой и культурой черных в луизиане. Игра буквально про это. Так же в игре играет джаз,который, о чудо, пошел из луизианы. Но мы же в игры не играем. Ток в геншин донатим.
Чувак не в курсе, что есть такое это ваша ЛузИана. Не взрывай ему мозг.
Автор статьи неправильно написал:
Нужно было написать: печально известные консультанты - так будет правильней.
Как обычно, люди заявляющие о не важности расы для взаимодействия с окружающими, как-то сильно зациклены на расе. То же можно сказать и про их отношение к полу(гендеру) и сексуальной ориентации - вещают о многообразии и единении всех и вся, а на деле продвигают конкретные вещи в ущерб прочих. Сексисты и расисты в борьбе с сексизмом и расизмом - ну и цирк:)))
У них там коммьюнити менеджер в твиттере не так давно сошла с ума и начала игроков поливать гoвном. После этого ещё слухи появились, что ГГ изначально белой была и только после вмешательства SBI её сделали чёрной. После этого понятно было, что игра будет мертворождённой. Никак они не научатся.
делать игры должны те кто в них хотя бы играл или играет что бы понимать спрос рынка а не добавлять то что актуально из реальности по типу повестки
Как хорошо что всякие кодзимы или вавры таких поехавших повесточных шизиков не слушают.
Успех... игра стала хитом для всех любителей радикальных взглядов воок культуры
А тем временем игрушка о шлепках )))
ну смерть повестки не так далеко
я хз насчет SB... но тут игра по южноамериканским легендам вроде. т.е. в кои то веки расса около дела.
тут скорее вопрос ко всему остальному.
Только удар по кошельку может привести капиталиста в чувства!
Посмотрел я полное прохождение игры. Главная проблема - геймплей. Просто бежишь из точки А в точку Б и изредка останавливаешься, чтобы на арене отпинать неразнообразных врагов. Боссы приносят разнообразие, но не особо спасают. Финал скучноватый, можно сказать, затянутый. Местами визуал годный, музыка. Сюжет уже кому как, меня он не впечатлил, но кому-то может некоторые истории зайдут. По сути сначала ГГ бегает, смотрит чьи-то истории, а потом уже идет решение её проблемы.
В общем, игра простой проходняк. Ей особо нечего предложить игроку и нечем заинтересовать.
Удивительно (нет).
зато завтра филя скажет, что 8 миллиардов поиграли в геймпассе
Меньшинства опять в меньшинстве? Печалька.... // Андрей Криницын
Дерьмо игра для петухов с rgbw подсветкой 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
еще одно доказательство что негры,трансы и т.д.не особо играют в игры,но дауны продолжают клепать игры для них)
Да было очевидно сразу что игра не будет прям каким то успехом. Визуал в 15 фпс хоть и оригинальный, но ощущение что лагает все равно никуда не девается. Хотя в самой игре во время геймплее вроде нормально более менее выглядит. Почему она вдруг должна была выстрелить??? С Flintlock то же самое.
Первое существо в этом адском списке - camerin wild
https://vk.com/wall-120075923_1562030?w=wall-120075923_1562030
https://thatparkplace.com/sweet-baby-inc-employee-admits-goal-is-burning-the-games-industry-to-the-ground/
Второй в списке - Chris kindred
https://thatparkplace.com/rumor-sweet-baby-inc-fired-chris-kindred-who-attempted-to-cancel-brazilian-gamer-kabrutusrambo/
Я даже не знал, что эта хрень в этой хрени. Но не удивлён ни разу, воняло за версту.
Достойной игре достойные продажи, а мимо этого шлака просто проходим мимо и улыбаемся.
Если верить информации игра сделана афроамериканцами по легендам этих же афроамериканцев, в игре болотистые местности луизианы. При чём тут свинбеби?
судя приведенному скрину - консультантов было достаточно
насчет сеттинга - да, выбор персонажей логичен
но статистика в стиме показывает, что скорее всего игрокам не зашло (хотя вроде даже отзывы положительные).
Ну так не зашло ведь не за внешность ГГ.
Просто ни неграм, ни белым неинтересна игра за негритянку и про негритянскую мифологию.Слишком специфическая тема)
Попалась вчера на ютабе, на тестах видеокарт в ней, это ужас какой то и геймплейно и визуально, просто отталкивает, а уж в сюжет этого де354ьма я вообще не хочу вникать.
А разве это не связано с тем, что её слили в сеть раньше релиза, а так же по соседству маячит TLOU2, Yakuza, Kingdom Come 2, Aбобэд, Ясуке, Казах, MH: Wilds и другие релизы которые переманили аудиторию на себя, а может высокая цена, плохая оптимизация, или на худой конец скучный игровой процесс, с плохим сюжетом и репрезентацией? Ну типо череда факторов!? Я понимаю что ныне принято ругать что-то одно, но всё же) Я не думаю что именно сотрудничество с омерзительной конторой как-то повлиял на итоговый результат. Вон Silent Hill 2, или Valve с DeadLock сотрудничали, и вроде бы ничего не случилось конкретно. А тут та же внешность оправдана лором (не путать с логопедом). Понимаю, сейчас понабегут "базовички" с красными помидорами на дворфа (меня) -.- понимаю сейчас можно только об одном упоминании SIB нагнать трафик на свой пост. Но все же, объективная оценка будет ситуации? Почему так происходит? Все таки у нас тут не жёлтая пресса, хотя тут любой может строчить посты... Вот, сам себе и ответил получается.
P. S. Понимаю, звучит как защита проекта, но все же объективная оценка больнее бьёт по повестке, как в принципе и на защитников. Чем тыкание пальцем на фури-вертолётов. Грубо вину перетягивают на себя, а разработчики целёхиньками остаются. Которые сделали скучный игровой процесс и т.п.
Плюс у игры рекламы то особо не было
Так то истину говоришь ну антиповесточники заминусуют
Как-то борьба с повесткой, сама в повестку превращается с привкусом нацизма. А почему вдруг ГГ не может быть темнокожим? Я согласен, что перекрашивать изначально белых в черный - это лютый бред. Ну а почему вдруг нельзя быть темнокожим ГГ, который варится в своей вселенной? Фильм Блейд то у нас повесточным не стал? Или Я Робот, Легенда и т.д.?
Но игра то неплохая, просто рекламы не было. Да и еще игра доступна со старта в геймпасс
майкрасофт прекрасно знают, что все их игры кал лютейший, поэтому и не рекламят. тогда будут громкие скандалы и их будут попускать каждый раз, а инвесторам это не понравится
То есть когда они не рекламировали индиану. По твоей логике индиана каловая игра. Ох уж вы повесточники поехвшие шизики.
Ну она просто никакая. Визуал наверно может кого то привлечь, а так проходняк и всё.
Бегаешь, пару кнопок жмёшь и карабкаешься, сюжет тоже лажа, белая злодейка бабка, чёрная хабалка рэпующая, мать её такая же, бабки там ещё сплошные(ещё одна из них священник видимо, причём в обтягивающей форме и колораткой на шее, хотя женщинам они вроде как и не положены :)
причём мужик конечно белый идиот:
И Сразу обвинили Sweet Baby Inc. Ну конечно, Больше же нет причин для провала🤦 Эти антиповесточники заманали, честно говоря. И это ещё мягко сказано.
о смотрите все, это один из обиженок)) тыкайте в него пальцами и обзывайте)
Мне от этого Ни холодно, ни жарко