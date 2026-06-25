Первые жертвы новой волны сокращений Xbox: под ударом оказалась Compulsion Games - авторы South of Midnight

В сети появились первые сообщения сокращениях в Xbox Game Studios. По данным инсайдера Rebs Gaming, увольнения затронули Compulsion Games — студию, выпустившую в этом году South of Midnight.

В качестве косвенного подтверждения приводятся публикации нескольких сотрудников студии в LinkedIn. За последние дни сразу несколько специалистов сообщили, что находятся в поиске новой работы.

На момент публикации ни Microsoft, ни Compulsion Games официально не подтвердили информацию о массовых увольнениях или закрытии студии. Тем не менее сообщения сотрудников появились вскоре после релиза South of Midnight, вышедшей в апреле 2025 года и ставшей первым крупным релизом Compulsion Games под руководством Xbox.

Стоит отметить, что слухи появились на фоне продолжающейся реструктуризации игрового подразделения Microsoft. За последние два года компания уже провела несколько волн сокращений после покупки Activision Blizzard, затронувших тысячи сотрудников различных игровых студий. Пока неизвестно, станет ли Compulsion Games единственной пострадавшей командой или речь идёт о более масштабной волне увольнений внутри Xbox.

Комментарии сотрудников:

Шон М.

«После почти шести замечательных лет в Compulsion Games, значительного профессионального роста и выпуска одного из самых творчески удовлетворяющих проектов в моей карьере я теперь открыт для новых предложений о работе».

Шелби Де Ла Крус

«Всем привет! После невероятного пути в Compulsion Games я ищу новую возможность и буду признательна за любую поддержку!»

Полетт Ричардсон

«После пяти замечательных лет в Compulsion я теперь открыта для новых предложений о работе».

Бижан Стивен

«Всем привет! После нескольких замечательных лет в Compulsion Games (Xbox Game Studios) я ищу новую возможность. Я очень благодарен за время, проведённое в студии, и за всё, чему она меня научила: как быть лучшим командным игроком, как легче принимать изменения и как доводить идеи до реализации на высоком уровне — среди множества других вещей. Я безмерно благодарен потрясающим людям, которые там работают и которые многому меня научили о том, что требуется для создания по-настоящему красивой игры».