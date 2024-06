Первый геймплей экшена South of Midnight прямиком с Xbox Games Showcase

Загадочный приключенческий экшен South of Midnight от разработчиков We Happy Few был официально представлен ещё в прошлом году. Однако, что из себя представляет новое творение Compulsion Games, оставалось непонятным до сегодняшней презентации Xbox Games Showcase. В рамках этой трансляции разработчики представили первый взгляд на игровой процесс South of Midnight, демонстрирующий уникальный стиль команды авторов.

В новом ролике подробно знакомят с главной героиней по имени Хейзел. Вместе с необычным спутником, болтливым Сомом, их ждёт масса приключений в уникальном мире, наполненном магией.

После урагана пятой категории Хейзел потеряла мать, но обрела некогда дремлющую силу Ткачества — магической способности, позволяющей ей переплетать энергию, из которой состоит вселенная. Реальность начала разрушаться, втягивая её всё глубже в мир магического реализма, где оживают сказочные существа, а руины, оставшиеся после урагана, поглощает порча. В начале трейлера Хейзел и Сом идут по следу её матери, но натыкаются на одно из мифических существ игры — кошмарных боссов, возникших из народных сказок американского Юга.

South of Midnight выйдет в 2025 году на ПК и Xbox Series X|S, и будет доступна по подписке Xbox Game Pass в первый же день.