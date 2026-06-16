По данным инсайдера, у South of Midnight был большой бюджет, но очень плохие продажи

На фоне растущей волны слухов о будущем Compulsion Games, новое заявление инсайдера NateTheHate пролило свет на возможные причины, поставившие студию в затруднительное положение в рамках Xbox.
Комментируя недавние сообщения о сокращениях и возможном закрытии студий в Microsoft, NateTheHate заявил по поводу последнего проекта студии:
South of Midnight имела большой бюджет и, к сожалению, продавалась ужасно.
Это заявление примечательно, поскольку Microsoft никогда не публиковала официальные данные о продажах или количестве игроков South of Midnight. С момента выхода игры компания предпочитала подчёркивать положительные отзывы критиков, которые хвалили художественное оформление, вдохновлённое южноамериканским фольклором, саундтрек и сюжет.
Однако, если информация, предоставленная NateTheHate, верна, это может помочь объяснить, почему Compulsion Games фигурирует в числе студий, которые могут оказаться под угрозой в рамках текущей реструктуризации подразделения Xbox.
Слухи о будущем Compulsion Games получили распространение после сообщений Kotaku, Bloomberg и Insider Gaming о том, что Microsoft рассматривает возможность закрытия нескольких команд.
филипок сорил дентгами. а страдают люди. и о каких продажах можно говорить, когда артхаус в день 1 выходил в пассе?
ну так гг отвратный, 20фпс отвратные, игра в геймпассе, повесточки
вот и минус продажи
Да и игра с середины уже занудная хрень.