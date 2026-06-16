По данным инсайдера, у South of Midnight был большой бюджет, но очень плохие продажи

На фоне растущей волны слухов о будущем Compulsion Games, новое заявление инсайдера NateTheHate пролило свет на возможные причины, поставившие студию в затруднительное положение в рамках Xbox.

Комментируя недавние сообщения о сокращениях и возможном закрытии студий в Microsoft, NateTheHate заявил по поводу последнего проекта студии:

South of Midnight имела большой бюджет и, к сожалению, продавалась ужасно.

Это заявление примечательно, поскольку Microsoft никогда не публиковала официальные данные о продажах или количестве игроков South of Midnight. С момента выхода игры компания предпочитала подчёркивать положительные отзывы критиков, которые хвалили художественное оформление, вдохновлённое южноамериканским фольклором, саундтрек и сюжет.

Однако, если информация, предоставленная NateTheHate, верна, это может помочь объяснить, почему Compulsion Games фигурирует в числе студий, которые могут оказаться под угрозой в рамках текущей реструктуризации подразделения Xbox.

Слухи о будущем Compulsion Games получили распространение после сообщений Kotaku, Bloomberg и Insider Gaming о том, что Microsoft рассматривает возможность закрытия нескольких команд.