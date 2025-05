По словам создателей South of Midnight, Microsoft не принуждает использовать ИИ в Xbox Studios

Несмотря на активные инвестиции Microsoft в сферу генеративного искусственного интеллекта и продвижение его использования в разработке видеоигр, обязательного внедрения ИИ в Xbox Game Studios пока не наблюдается. Об этом заявил генеральный директор Compulsion Games — студии, стоящей за We Happy Few и разрабатывающей South of Midnight.

В интервью для издания Game Developer Гийом Провост подчеркнул: "Я могу абсолютно точно гарантировать, что использование генеративного ИИ не является обязательным". По его словам, Compulsion Games по-прежнему придерживается традиционного подхода к разработке, с упором на ручную работу и художественное ремесло. «В ДНК нашей студии — ручной труд. Мы ориентированы на искусство и создание уникального визуального опыта вручную», — добавил он.

Хотя Провост не исключает, что в будущем ИИ может использоваться на ранних этапах — например, для раскадровок или предварительной визуализации, — он подчёркивает: это не те инструменты, которые студия использует в полном цикле производства. В этом контексте он заверил, что Microsoft не оказывает давления и позволяет студиям самим определять, насколько активно использовать новые технологии.

«Основываясь на типах игр, которые мы делаем, я бы сказал, что мы, вероятно, не та студия, которая будет использовать ИИ больше всего, и я не думаю, что это беспокоит Microsoft», — заключил Провост.