Похоже, что мы узнаем много новых подробностей о South of Midnight уже на этой неделе

South of Midnight, новая игра от Compulsion Games, все еще остается "тёмной лошадкой", ведь информации о ней пока не так много. Однако, возможно, скоро это изменится: разработчики, судя по всему, готовятся поделиться новыми деталями.

Недавняя активность журналиста Пэрриса Лилли из Kinda Funny Games намекает на скорый выпуск превью. Лилли недавно посетил Compulsion Games и, судя по его сообщениям в соцсетях, готов представить материалы, связанные с South of Midnight, уже в ближайшие дни. Это предполагает, что вскоре поклонники смогут увидеть подробности о геймплее, новые видео и первые впечатления, которыми поделятся игровые издания.

South of Midnight запланирована к выпуску в 2025 году на Xbox Series X/S и ПК, но точная дата релиза еще не известна.