Портал Kotaku подтвердил, что Xbox планирует закрыть Compulsion Games, разработчиков South of Midnight и We Happy Few

Как стало известно Kotaku, Xbox планирует закрыть студию Compulsion Games, разработчика игр South of Midnight и We Happy Few, удостоенных премии Peabody.
Неясно, сколько всего человек пострадает; на странице студии в LinkedIn указано, что там работает около 90 человек, хотя, по информации Kotaku, фактическое число сотрудников выше, и многие из них уже разместили в социальных сетях объявления о поиске работы. Всего два месяца назад руководитель отдела кадров студии размещал объявления о вакансиях в LinkedIn, рекламируя работу над «увлекательной, интригующей, совершенно новой интеллектуальной собственностью».
Это произошло всего через несколько дней после того, как генеральный директор Xbox Аша Шарма и глава Microsoft Game Studios Мэтт Бути опубликовали открытое электронное письмо компании, в котором раскрыли недавние финансовые и логистические трудности Xbox на фоне сообщений о том, что в ближайшие недели ожидаются массовые увольнения.
Буквально сегодня издание The Game Business сообщило, что глава Xbox Game Studios Крейг Дункан ушёл в отставку после менее чем двух лет работы на этом посту.
Это не игры, скорее это плевки в игровую индустрию.
Только вдумайтесь! Это всё, что разрабы родили за 12 лет!!!
За разрабов South of Midnight конечно печалька. Хорошая игра. Но увы. Рынок решает.
Видно что они не до конца реализовали свои идеи. Но боссы под музыку и атаки под музыку, это было круто. И вообще музыка и песни тесно связанные с каждым боссом , это было нечто новое и очень крутое. Жаль. Это не получит развитие.