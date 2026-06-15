Портал Kotaku подтвердил, что Xbox планирует закрыть Compulsion Games, разработчиков South of Midnight и We Happy Few

Как стало известно Kotaku, Xbox планирует закрыть студию Compulsion Games, разработчика игр South of Midnight и We Happy Few, удостоенных премии Peabody.

Неясно, сколько всего человек пострадает; на странице студии в LinkedIn указано, что там работает около 90 человек, хотя, по информации Kotaku, фактическое число сотрудников выше, и многие из них уже разместили в социальных сетях объявления о поиске работы. Всего два месяца назад руководитель отдела кадров студии размещал объявления о вакансиях в LinkedIn, рекламируя работу над «увлекательной, интригующей, совершенно новой интеллектуальной собственностью».

Это произошло всего через несколько дней после того, как генеральный директор Xbox Аша Шарма и глава Microsoft Game Studios Мэтт Бути опубликовали открытое электронное письмо компании, в котором раскрыли недавние финансовые и логистические трудности Xbox на фоне сообщений о том, что в ближайшие недели ожидаются массовые увольнения.

Буквально сегодня издание The Game Business сообщило, что глава Xbox Game Studios Крейг Дункан ушёл в отставку после менее чем двух лет работы на этом посту.