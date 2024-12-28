При работе над South of Midnight авторы сотрудничали с экспертами в области stop-motion анимации

Compulsion Games раскрыла секрет уникальной визуальной стилистики South of Midnight: игра создавалась в сотрудничестве с канадской студией Clyde Henry Productions, известной своими работами в жанре стоп-моушн анимации.

«Мы использовали стиль ручной работы, который ощущается живым и пульсирующим», — поделилась арт-директор проекта Уитни Клейтон в видеодневнике. Такой органичный и естественный подход идеально подчеркнул мрачную фэнтезийную историю, действие которой разворачивается на глубоком Юге.

Clyde Henry Productions помогла привнести в игру характерный стиль, сочетающий мрачную атмосферу и легкие «несовершенства», делающие графику более человечной.

Несмотря на недавно выпущенный документальный фильм о создании игры, точная дата выхода South of Midnight пока неизвестна. Запуск эксклюзива для PC и Xbox Series X|S намечен на 2025 год.