Прохождение South of Midnight займет от 10 до 12 часов, потому что ее сюжет разворачивается в течение одного дня

Приключенческий экшен South of Midnight от Compulsion Games будет коротким, но насыщенным — разработчики заявили, что его прохождение займет от 10 до 12 часов. Причина в том, что весь сюжет разворачивается в течение одного дня, создавая ощущение срочности.

Геймдиректор Жасмин Рой пояснила, что игра сосредоточена на динамике повествования и игроки будут следовать за главной героиней Хейзел, которая пытается найти пропавшую мать. В ходе путешествия игроки пройдут через различные биомы, включая болота, Аппалачи, Дельту и район, вдохновленный Новым Орлеаном.

South of Midnight станет линейным приключением, но предложит возможности для исследования. Разработка игры заняла около пяти лет, причем активная работа велась последние три года.