Разработчик South of Midnight, Compulsion Games, работает над "увлекательной и интригующей" новой игрой

В новом сообщении на LinkedIn разработчик South of Midnight, Compulsion Games, сообщил, что в настоящее время набирает сотрудников для работы над «увлекательной, интригующей, совершенно новой игрой». Требуются ведущие программисты игрового процесса, программисты движка, программисты игрового процесса, старшие дизайнеры уровней и старшие художники по персонажам. В сообщении кандидатам предлагается работать вместе с «той же замечательной группой людей».

Compulsion Games была основана в 2009 году в Монреале Гийомом Прово, бывшим разработчиком Arkane Studios. В первые годы студия зарабатывала на жизнь, участвуя в сторонних проектах, таких как Darksiders, Dungeon & Dragons: Daggerdale и Arthur Christmas: Elf Run, параллельно работая над собственными оригинальными играми. Дебютная игра компании, Contrast, вышла в ноябре 2013 года на нескольких платформах и добилась коммерческого успеха, разойдясь тиражом более миллиона копий за несколько месяцев. Опираясь на этот успех, студия анонсировала We Happy Few в 2015 году — проект, быстро привлёкший внимание после своего дебюта, его сравнивали с BioShock. После периода раннего доступа и задержек на доработку игра была официально выпущена в 2018 году, в том же году Microsoft приобрела студию, интегрировав её в Xbox Game Studios. После поддержки после запуска Compulsion Games расширила свою команду и начала работу над новым проектом, в конечном итоге анонсировав South of Midnight в 2023 году.