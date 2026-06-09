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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.9 286 оценок

Разработчик South of Midnight подтвердил политику Microsoft Xbox, запрещающую делать женщин в играх сексуальными

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Известный художник по персонажам Вим Коэн (Wim Coene), работавший над игрой South of Midnight от Compulsion Games, публично подтвердил, что Microsoft не приветствует в своих играх женщин с пышными, подчеркнутыми формами. Заявление Коэна появилось в контексте обсуждения политики Microsoft по отношению к дизайну персонажей после XBOX Game Showcase 2026.

В ответе под постом о статье, в которой говорится, что Xbox не хочет видеть в своих играх сексуальных женщин, он заявил:

Я работал над несколькими проектами для Xbox и могу сказать, что это абсолютная правда.

Ранее компания публиковала рекомендации для разработчиков, в которых предостерегала от использования "определенных пропорций тела" у женских персонажей, чтобы избежать чрезмерной сексуализации и лучше отражать разнообразие аудитории. По словам художника, такие внутренние ограничения реально существуют и влияют на работу студий, сотрудничающих с Xbox. Это касается конкретных пропорций, которые могут сделать женских персонажей слишком "пышными" или идеализированными.

Пост вызвал оживленную дискуссию в игровом сообществе. Многие пользователи выразили разочарование, считая, что подобная политика ограничивает творческую свободу художников и приводит к "унификации" дизайна женских персонажей в сторону менее привлекательных моделей.

Индустрия
70
104
Комментарии:  104
Ваш комментарий
agula98

Так все правильно сделали, инцелы-девственники со всем уже с ума сошли, любую игру им надо в порнуху превратить.

103
SOLUS5678

Хорошо что есть азиатские студии которые делают игры и персонажи привлекательными для игроков.

44
Etteri

О каких пропорциях тела речь, если там нет даже лица красивого? Вспомните недавнее "лицо" Fable - красивая же дама, правда?

28
Yoshemitsu

Sweet Babby Jesus - живее всех живых.

Срапком после 6 резидента тоже почти не делает своих женщин соксуальными и чо?

Иди поругай Срапком. Только мордашки милые, а на теле доска в паранже и цензура выше колен.

Вся надежда на Killing Antidote и Code Violet 2

22
Madiark

Я давно знал что майки стали кампанией пид.сов, помню как многие здесь когда то радовались что беседа и другие кампаний присоединиалась к майкам. Хотя я тогда уже понимал что это приведет к тотальной повестке в некогда хороших играх

20
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